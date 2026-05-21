Santoral del 22 de mayo: la vida de Santa Rita de Casia, la santa de lo imposible

Dentro del convento llevó una vida austera y contemplativa. Allí comenzaron a difundirse los relatos milagrosos que rodean su figura. Uno de los más conocidos cuenta que, siendo un bebé, unas abejas blancas revoloteaban sobre su cuna sin lastimarla. Otro episodio central de su iconografía ocurrió durante una oración ante un crucifijo: Rita habría recibido en la frente una herida semejante a una espina de la corona de Cristo, un estigma que conservó hasta su muerte.