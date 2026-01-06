"Me salvaron la vida": el fuerte testimonio de Christian Petersen tras recibir el alta médica

El cocinero también se refirió a las versiones que circularon en las últimas semanas sobre el episodio ocurrido en la Patagonia. En ese sentido, buscó llevar tranquilidad y destacó el acompañamiento que recibió: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.