"Me salvaron la vida": el fuerte testimonio de Christian Petersen tras recibir el alta médica

El reconocido cocinero confirmó que ya se encuentra en su casa.

Christian Petersen. Christian Petersen. TN
Hace 1 Hs

Christian Petersen rompió el silencio tras recibir el alta médica y habló de la descompensación que sufrió mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, el reconocido chef confirmó que ya se encuentra en su casa, aunque aclaró que todavía no hay un diagnóstico preciso sobre lo ocurrido. 

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, expresó y adelantó que en los próximos días se someterá a nuevos estudios que podrían arrojar más certezas. “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, señaló.

El cocinero también se refirió a las versiones que circularon en las últimas semanas sobre el episodio ocurrido en la Patagonia. En ese sentido, buscó llevar tranquilidad y destacó el acompañamiento que recibió: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

Al hablar sobre el momento previo a la descompensación, Petersen brindó algunos detalles de lo que recuerda. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, explicó.

Por último, el chef remarcó que se encontraba en buenas condiciones físicas para realizar la excursión y elogió el profesionalismo del equipo que lo acompañó. “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre. Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó.

