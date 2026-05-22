La Corte Internacional de Justicia brindó su apoyo al derecho a huelga

Impacto en Argentina

El dictamen podría tener impacto en la Argentina, ya que en la denominada “ley de modernización laboral”, aprobada por el Congreso el 28 de febrero, se limitó el derecho a huelga en decenas de actividades a las que ahora se considera “esenciales”. Con la reforma laboral se amplió la cantidad de actividades consideradas esenciales y trascendentes, que deben garantizar un funcionamiento de entre el 50 y el 75 % en caso de conflicto.