La postura de Eduardo Pinto: mirar, entender y escuchar, el camino para superar la grieta

- Es buena la pregunta. Creo que sí. Saber escuchar, saber crecer, saber empatizar con el otro, saber que el otro es diferente, que el otro es justamente un otro. Entonces me parece que ahí hay un crecimiento que tenemos que abordar como sociedad. Sé que el mundo está así, que hay mucho odio implantado, que hay mucha diferencia de privilegios entre un lado y el otro, pero me parece que desde el entendimiento y el diálogo podemos mejorar como sociedad. Me parece que ahí un poco la serie apunta a eso: cómo poder mirarnos y entendernos y escucharnos. Y creo que ese es el camino.