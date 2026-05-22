“Aguilares Baila”, festival a beneficio de la biblioteca Ricardo Rojas

Sin refacciones ni mantenimiento

El espacio sobrevive por sus socios que pagan una cuota mensual y las entradas de eventos y espectáculos que se realizan, como el festival de este fin de semana. “Es un edificio de muchos años, ronda el medio siglo porque es de los 80, si bien la biblioteca tiene más de 100 años -fue fundada en 1911-. Nunca se hicieron refacciones ni mantenimientos adecuados, y es lo que estamos queriendo lograr nosotros. Obviamente, con la situación actual es muy costoso, incluyendo que hay que arreglar el techo porque se llueve. Lo cierto es que la salvamos de desaparecer porque en un momento estuvo a punto de cerrar”, señala Augier, quien es fotógrafo artístico.