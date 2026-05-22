Stand up: Juliana González describe su vida en “Dejá nomá”

Miserias y locuras

“Fiel a su estilo ácido, explora las miserias y locuras de la vida moderna tucumana, mostrando las verdades incómodas que todos pensamos pero pocos se atreven a decir. Desde las relaciones tóxicas hasta las crisis existenciales, cada chiste es un viaje impredecible que hará reír y reflexionar al mismo tiempo. Será una noche donde no se guardará nada y desafiará lo políticamente correcto”, se anticipa. Sobre el escenario transitarán anécdotas cómicas y relatos entretenidos basados en la observación cotidiana.