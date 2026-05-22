Stand up: Juliana González describe su vida en “Dejá nomá”

Si su primer unipersonal, “Intensa” (de 2021), sintetizaba en su título una forma de ser y afrontar la vida, “Dejá nomá” es la complementación de ese estilo más que una segunda parte.
Juliana González vuelve con su segunda creación de stand up en soledad a la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), con la premisa de “desnudar con un torrente de humor visceral la realidad, en un modo que desafía las convenciones”. En esta oportunidad, la acompañará Agos Manservigi como telonera invitada y la producción de Caro Bloise.
Miserias y locuras
“Fiel a su estilo ácido, explora las miserias y locuras de la vida moderna tucumana, mostrando las verdades incómodas que todos pensamos pero pocos se atreven a decir. Desde las relaciones tóxicas hasta las crisis existenciales, cada chiste es un viaje impredecible que hará reír y reflexionar al mismo tiempo. Será una noche donde no se guardará nada y desafiará lo políticamente correcto”, se anticipa. Sobre el escenario transitarán anécdotas cómicas y relatos entretenidos basados en la observación cotidiana.
Juliana es tucumana, actriz, profesora de teatro y comediante. Realizó talleres, cursos y seminarios con referentes del teatro, la actuación y la improvisación. En 2014 se instaló en Buenos Aires para desarrollar su carrera y un lustro después regresó a la provincia para potenciar el género con talleres y presentaciones en formato open mic. Además participó en más de 25 obras de teatro y tiene una fuerte presencia en las redes sociales.