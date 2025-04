Stand up: Juliana González despliega un humor ácido

En diálogo con LA GACETA, la actriz y docente señala que el stand up femenino abarca un amplio universo. “Tiene muchas complejidades hermosas y no tan hermosas. Da mucha tela para cortar, y como comediante me es inevitable hablar de eso; elijo hacerme cargo de eso y no necesariamente de romantizarlo. El humor permite hablar de muchos temas difíciles y allí que se vuelve muy interesante. Estoy muy orgullosa de que haya cada vez más comediantes locales subiéndose a escena y contando las cosas que las atraviesa como mujeres y como tucumanas, porque es un lugar donde también podemos reivindicarnos”, plantea.