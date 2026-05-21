De Messi al Dibu: una maestra revolucionó las notas con los números de la Selección y se volvió viral

Resumen para apurados
- La docente sanjuanina Estefanía Rivero viralizó un método que reemplaza notas tradicionales por los números de los jugadores de la Selección para motivar a alumnos de primaria.
- Inspirada en el furor de las figuritas, la docente aplicó la propuesta en sexto grado de una escuela de Pocito, logrando mejorar el rendimiento escolar y la asistencia a clase.
- La iniciativa, difundida en TikTok con gran repercusión, expone el valor de la gamificación en el aula y sirve de modelo pedagógico para otros docentes que buscan innovar hoy.
En medio de la pasión por el Mundial y el furor por las figuritas, una maestra de primaria encontró una forma distinta de captar la atención de sus alumnos y transformar las evaluaciones en una experiencia mucho más motivadora. La propuesta se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó miles de comentarios.
Estefanía Rivero tiene 25 años, se recibió de docente en noviembre de 2025 y este año comenzó su primer ciclo lectivo como educadora en la escuela Las Hornillas, ubicada en la ciudad de Pocito, en San Juan.
Mientras realiza una suplencia en sexto grado, decidió aprovechar el entusiasmo colectivo que generan la Selección y el Mundial para acercarse a sus alumnos desde otro lugar. Así surgió la idea de reemplazar las calificaciones tradicionales por los números de los jugadores del seleccionado argentino.
“La idea surgió a partir de las figuritas, porque los chicos están locos con el intercambio, ‘te vendo esta, te cambio esta por tanto’, y con este recurso quería innovar y que no sea siempre lo mismo. Busco cosas siempre para destacar la clase y los incentivo”, contó Estefanía en diálogo con TN.
La iniciativa consistió en evaluar con el número correspondiente a cada futbolista. De esta manera, el anhelado “10” se convirtió en Lionel Messi, mientras que otras notas estaban asociadas a distintos integrantes del plantel campeón.
Según explicó la docente, la respuesta de los chicos fue inmediata. “Antes no les importaba mucho, son de sexto y hay algunos que están medio rebeldes, pero ahora ellos quieren llegar a Messi. Como están locos con el Mundial, les re copó”, señaló.
Rivero aseguró que era la primera vez que utilizaba esta técnica y destacó que ya en el segundo examen pudo observar resultados positivos. Muchas notas mejoraron respecto de evaluaciones anteriores y los estudiantes comenzaron a asistir con más entusiasmo a las clases.
El impacto no quedó solo dentro del aula. Las familias también celebraron la propuesta y destacaron la motivación extra que recibían los chicos. “A las mamás les gusta mucho cuando les dejas una notita con sticker o les das un incentivo a los nenes”, comentó.
En la escuela, además, la idea fue bien recibida por directivos y colegas. “A los directivos les gustó, es una calificación normal como corresponde, con los mismos criterios de siempre pero con una motivación. Otras seños me pidieron la plantilla así que quizás lo hacen si les copa”, explicó.
La repercusión terminó superando cualquier expectativa. “Fue inesperado que se haya viralizado tanto. Mientras llegue a los chicos, siempre me gusta buscar estrategias de juegos, que no sea una clase tradicional, que no sea solo ir a clase y copiar, que tengan un incentivo”, concluyó la maestra.
La docente compartió la experiencia en TikTok, a través de su cuenta @estefirivero, donde publicó un video mostrando las notas de una evaluación de Matemáticas acompañadas por la frase “Te sacaste un...” y la imagen del jugador correspondiente según la calificación obtenida.
La publicación superó los 115.000 “likes” y acumuló cientos de comentarios de usuarios que celebraron el ingenio de la propuesta con humor y referencias futboleras. “Los del fondo: ‘¡Somos todos Montiel!’”, escribió una persona. “Ma, me saqué un Dibu Martínez”, comentó otra.