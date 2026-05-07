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La pasión mundialista se vive con LA GACETA: llega el fixture del Mundial 2026

La edición especial incluye la fase de grupos y las llaves eliminatorias. Un formato gigante ideal para coleccionar y seguir cada detalle del torneo desde el primer partido hasta la final.

La pasión mundialista se vive con LA GACETA: llega el fixture del Mundial 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA entregará este sábado 9 de mayo un fixture gratuito del Mundial 2026 en su edición impresa para que los lectores sigan el cronograma del torneo de fútbol en Argentina.
  • El suplemento gigante incluye sedes, horarios y espacios para completar resultados. El diario busca repetir el éxito de sus coleccionables deportivos de alta demanda previa al torneo.
  • Este lanzamiento inicia la cobertura especial de LA GACETA hacia la cita mundialista. El ejemplar busca fidelizar a la audiencia y potenciar la venta de diarios en formato físico.
Resumen generado con IA

Con la cuenta regresiva rumbo a la máxima cita del fútbol cada vez más cerca, este sábado los lectores podrán comenzar a vivir la pasión mundialista junto a LA GACETA. El diario entregará de regalo el exclusivo fixture del Mundial 2026, una edición especial pensada para acompañar cada instancia del torneo más esperado del planeta.

El fixture incluye el cronograma completo de partidos, con días, horarios y sedes, además de toda la fase de grupos y las llaves eliminatorias para seguir el camino hacia la gran final. 

También cuenta con espacios especialmente diseñados para completar resultados, clasificaciones y avances de cada selección a medida que se dispute el campeonato.

Con un práctico formato gigante de 15 x 30 centímetros y una calidad ideal para coleccionar, esta propuesta busca convertirse en el compañero perfecto para los fanáticos que disfrutan seguir cada detalle del Mundial, ya sea en casa, en reuniones con amigos o en el trabajo.

El especial estará disponible este sábado 9 de mayo, sin cargo adicional junto a la edición impresa de LA GACETA. Se recomienda reservar el ejemplar con anticipación en kioscos y canillitas habituales, ya que este tipo de coleccionables deportivos suele generar una gran demanda.

Así, LA GACETA vuelve a acompañar a sus lectores con una propuesta especial para empezar a palpitar una nueva Copa del Mundo y mantener viva la emoción del fútbol desde el primer partido hasta el último grito de gol.

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