¿Estás pensando en vacacionar en Brasil? Hay un destino que enamora por su cercanía a islas paradisíacas

Quarta Praia forma parte de la isla de Morro de São Paulo, un territorio reconocido por su paisaje encantador y su atmósfera apacible. La isla está situada a unos 60 kilómetros al sur de Salvador, la capital bahiana, y ofrece un acceso relativamente simple, aunque al llegar la sensación es la de estar completamente aislado. Dentro de la región, esta playa se destaca por ser una de las más amplias y menos concurridas, lo que permite disfrutar de un contacto más directo con la naturaleza.