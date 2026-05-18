Se profundiza el cierre de empresas: ya se perdieron más empleadores que en la pandemia

Resumen para apurados
- Desde 2023, Argentina perdió 24.437 empresas bajo la gestión de Milei; una caída del 4,8% que ya supera los registros de la pandemia y alerta sobre la crisis del empleo formal.
- Sectores como transporte y construcción lideran el retroceso. La baja de 327.813 empleos registrados se ve acompañada por una menor tasa de nacimiento de nuevas unidades productivas.
- Pymes demandan medidas de emergencia ante la primarización económica. Neuquén es la única excepción por Vaca Muerta, acentuando la disparidad productiva entre las regiones del país.
El cierre de empresas con empleados registrados volvió a profundizarse en el inicio de 2026 y encendió nuevas señales de alarma sobre el entramado productivo formal.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) analizados por Fundar, la caída acumulada durante el gobierno de Javier Milei ya supera incluso el derrumbe registrado en el peor tramo de la pandemia de Covid-19.
La comparación entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 muestra que en el último registro había 24.437 empleadores menos, lo que equivale a una baja del 4,8% del total.
En febrero, el sistema contabilizó 487.920 empleadores, con una reducción mensual de 257 firmas, y acumuló 17 meses consecutivos de retroceso.
En términos interanuales, la caída asciende a 13.163 empresas, equivalente al 2,6% del total de empleadores registrados.
El informe remarca que el deterioro actual ya supera el observado durante el tramo más crítico del Covid-19 para el sector formal: entre febrero de 2020 y septiembre de 2021, el sistema pasó de 508.187 a 486.782 empleadores, lo que implicó una baja de 21.405 empresas.
Las pymes presionan por una ley de emergencia ante cierres, despidos y pérdida de competitividad
En paralelo, también se registró una fuerte reducción de trabajadores cubiertos por el sistema. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la cantidad de empleados registrados bajo el esquema de riesgos del trabajo cayó de 9,86 millones a 9,53 millones, lo que representa una pérdida de 327.813 personas.
Fundar advirtió que parte de esa caída fue compensada por el incremento de trabajadores cuentapropistas, en su mayoría no registrados, lo que sugiere un proceso de desplazamiento hacia formas más precarias de empleo.
Sectores más golpeados: transporte, inmobiliarias y construcción
El deterioro no se distribuye de forma pareja. Según el relevamiento, los sectores más sensibles al nivel de actividad y al costo financiero concentran la mayor pérdida de firmas.
Desde noviembre de 2023, el rubro de transporte y almacenamiento perdió el 15,7% de sus empresas; el de actividades inmobiliarias casi el 12%, y el de la construcción un 9,6%.
Un mapa desigual: Neuquén, la excepción
El fenómeno también muestra diferencias regionales marcadas. Neuquén fue la única provincia que incrementó la cantidad de empleadores desde el inicio del actual gobierno, con una mejora del 2,1%, impulsada por la actividad hidrocarburífera vinculada a Vaca Muerta.
En cambio, provincias como La Rioja, Catamarca y Chaco aparecen entre las más afectadas, en parte por su mayor dependencia de la industria y la construcción, dos de los rubros con peor desempeño en el actual escenario.
Otros informes, como el elaborado por la consultora Politikon Chaco, muestran una tendencia similar: entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 23.587 empresas empleadoras en el país (-4,3%), mientras Neuquén fue la única jurisdicción con saldo positivo.
Menos cierres, pero también menos nacimientos
Más allá del cierre de empresas, especialistas advierten que el retroceso se explica también por una menor creación de nuevas firmas.
Según informes de la Secretaría de Trabajo, la caída del stock de empleadores no responde únicamente a un aumento de bajas, sino también a una menor "natalidad empresarial", es decir, aperturas insuficientes para compensar el flujo habitual de salida de firmas del sistema.
El peor desempeño desde que existen registros comparables
La comparación histórica elaborada por Fundar señala que el actual gobierno registra el peor desempeño en cantidad de empresas en los primeros 27 meses de mandato desde que existen datos comparables.
Tomando como base 100 el mes previo a cada asunción presidencial, la gestión Milei exhibe una caída acumulada de 4,8%, por encima de lo registrado durante la presidencia de Alberto Fernández (-2,9%) y Mauricio Macri (-0,5%). En cambio, durante los gobiernos de Cristina Kirchner el número de empleadores se mantuvo estable o mostró crecimiento.
La explicación oficial: "reasignación de recursos"
Desde el Gobierno relativizan la lectura homogénea del fenómeno y aseguran que la caída en la cantidad de empresas convive con sectores en expansión.
En una respuesta enviada al Congreso dentro del último informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ministerio de Economía sostuvo que la dinámica refleja una "reasignación de recursos" propia de un proceso de cambio económico.
Según el Ejecutivo, mientras algunas actividades atraviesan reestructuración, otras muestran crecimiento por el nuevo esquema macroeconómico.
El Gobierno vincula esa transición con el ajuste fiscal, la desaceleración de la inflación y la reforma laboral, que -según sostiene- busca incentivar el empleo formal y atraer inversiones.
Inversiones concentradas en energía y minería
Parte de esa heterogeneidad empieza a reflejarse en el mapa de inversiones. Un informe del Ieral (Fundación Mediterránea) estimó que la Patagonia concentra anuncios de inversión por USD 12.284 millones, principalmente ligados al desarrollo de Vaca Muerta y obras de infraestructura energética en Neuquén y Río Negro.
El mismo estudio proyectó que esa región lidera la generación de empleo asociada a nuevos proyectos, con más de 35.500 puestos estimados.
También se detectaron flujos relevantes hacia la minería en provincias como San Juan, Salta y Catamarca, mientras que regiones más ligadas al consumo interno y actividades tradicionales enfrentan mayores dificultades para sostener empresas registradas.
En paralelo, el deterioro del sector pyme sigue acumulando reclamos. La Unión Industrial Argentina (UIA) insiste en avanzar con un "RIGI industrial" que incluya a sectores manufactureros tradicionales, y su presidente, Martín Rappallini, tiene previsto reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de demandas por competitividad, apertura comercial y el impacto de las tasas de interés.
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que el sector atraviesa una contracción profunda y denunció que la "primarización de la economía" generó un fuerte impacto industrial. Según afirmó, el empleo manufacturero perdió cerca de 80.000 puestos formales y más de 2.000 pymes industriales dejaron de operar.
Con este panorama, crece el reclamo empresario por una ley de emergencia pyme, ante un escenario que combina caída de actividad, suba de costos, tasas elevadas y dificultades de acceso al crédito.
Mientras el Gobierno sostiene que el proceso forma parte de una transición económica, los datos oficiales reflejan que el número de empleadores registrados ya perforó los niveles de la pandemia y que, por ahora, solo el "efecto Vaca Muerta" permite mostrar un saldo positivo en una provincia del país.