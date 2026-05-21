Disparo en pleno microcentro: un roce entre una bicicleta y un auto terminó con un hombre baleado

Resumen para apurados
- Gustavo Orce baleó a Cristian Palacios tras una discusión de tránsito este jueves en el microcentro de Tucumán, luego de un roce entre un auto y una bicicleta.
- El agresor disparó con una pistola calibre .40. La víctima está estable y fuera de peligro en el Centro de Salud, mientras que el atacante fue detenido y su auto secuestrado.
- El caso expone el alarmante aumento de la violencia urbana en Tucumán. Se espera que la justicia impute al detenido por intento de homicidio y tenencia de armas.
Un violento episodio se produjo este jueves en pleno microcentro de Tucumán. Un conflicto vial registrado en calle San Juan al 600 escaló de manera abrupta cuando un roce entre una bicicleta y un automóvil derivó en una fuerte discusión y concluyó con un hombre herido de bala.
Según se informó, el hecho sucedió en una transitada zona céntrica y ante la mirada de numerosos testigos. En medio de la pelea, el conductor del vehículo extrajo un arma de fuego y disparó contra el ciclista sin dudarlo.
La víctima fue identificada como Cristian Emanuel Palacios, de 43 años, quien recibió un impacto en el hombro izquierdo, a la altura de la clavícula. Tras el ataque, fue trasladado al Centro de Salud, donde quedó internado para su atención.
Fuentes vinculadas al caso indicaron que Palacios se encuentra fuera de peligro. Presenta un orificio de entrada y salida limpio y permanece estable.
El presunto autor del disparo fue identificado como Gustavo José Luis Orce. El hombre fue inmediatamente aprehendido por efectivos policiales, que además secuestraron el automóvil en el que se movilizaba y una pistola calibre .40 utilizada en el ataque.