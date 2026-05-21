La SAT incorporó una bomba de repuesto para la balsa "La Niña"

Resumen para apurados
- La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) sumó una bomba de repuesto para la balsa La Niña en El Cadillal, Tucumán, con el fin de garantizar la continuidad del suministro de agua.
- La balsa estaba inactiva y deteriorada al inicio de la gestión. Tras recuperarla, la SAT instaló una bomba principal de 3.000 m³/h y ahora suma este segundo equipo de respaldo.
- Esta incorporación estratégica busca evitar futuros cortes de agua en la provincia y consolida la planificación a mediano plazo en materia de infraestructura hídrica estatal.
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) confirmó la incorporación de una nueva bomba en la planta potabilizadora de El Cadillal. El presidente de la entidad, Marcelo Caponio, destacó la importancia de la medida, y mencionó que es parte "de una política sostenida en materia de infraestructura hídrica". “Creo que es un cierre de ciclo muy importante. Cuando asumimos, junto a la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, había muchos problemas en la provisión de agua potable. El principal inconveniente estaba en la planta potabilizadora de El Cadillal, donde la balsa de La Niña estaba desarmada, sin funcionamiento y prácticamente hundida”, aseveró.
En ese sentido, Caponio remarcó el cambio estructural logrado en los últimos dos años y medio.
“Hoy hemos recuperado completamente la balsa de La Niña, incorporamos una bomba eléctrica de 3.000 metros cúbicos por hora y ahora sumamos esta segunda bomba, que funcionará como respaldo ante cualquier eventualidad. Esto nos permite actuar rápidamente y garantizar la continuidad del servicio”, agregó el funcionario.
El titular de la SAT subrayó que la nueva bomba cumple "un rol estratégico" en la seguridad operativa del sistema, debido a que garantiza que, ante cualquier falla mecánica de la bomba principal, rápidamente sea reemplazada, asegurando agua en cantidad y en calidad y así evitar situaciones como las que se vivieron en el pasado.
Asimismo, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial en la concreción de estas mejoras. “Esto responde a una política de Estado del gobernador Jaldo, que ha priorizado la provisión de agua potable en toda la provincia. Hoy podemos decir que contamos con una balsa completamente operativa, con dos motores de igual capacidad -uno en funcionamiento y otro de respaldo- y un tercer equipo de menor capacidad para emergencias”, añadió.
Finalmente, Caponio agradeció el trabajo del directorio de la empresa. “Quiero reconocer a los miembros del directorio de la SAT, el arquitecto Carlos Gallac y el compañero Luis Corbalán, porque esto fue parte de una planificación a mediano plazo que hoy se convierte en una realidad para todos los tucumanos”, apuntó.