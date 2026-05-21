La SAT incorporó una bomba de repuesto para la balsa "La Niña"

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) confirmó la incorporación de una nueva bomba en la planta potabilizadora de El Cadillal. El presidente de la entidad, Marcelo Caponio, destacó la importancia de la medida, y mencionó que es parte "de una política sostenida en materia de infraestructura hídrica". “Creo que es un cierre de ciclo muy importante. Cuando asumimos, junto a la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, había muchos problemas en la provisión de agua potable. El principal inconveniente estaba en la planta potabilizadora de El Cadillal, donde la balsa de La Niña estaba desarmada, sin funcionamiento y prácticamente hundida”, aseveró.