¿Poca presión en la ducha? El método definitivo de los especialistas para solucionarlo hoy mismo

Resumen para apurados
- Especialistas en mantenimiento recomiendan hoy usar vinagre blanco para solucionar de forma casera y económica la baja presión de agua en las duchas de los hogares.
- El agua con cal acumula sarro y obstruye el cabezal de la ducha. Amarrar una bolsa con vinagre blanco durante horas disuelve los residuos de forma fácil y sin dañar las piezas.
- Este truco viral permite a los usuarios resolver el problema por sí mismos, evitando gastos en plomería y prolongando la vida útil de las griferías de manera sustentable.
La baja presión en la ducha es uno de los inconvenientes más habituales dentro del hogar, sobre todo en zonas donde el agua presenta una alta concentración de cal o minerales. Con el paso del tiempo, estos residuos se acumulan en los pequeños orificios del cabezal y reducen de forma drástica el flujo de agua.
Sin embargo, plomeros y especialistas en mantenimiento coinciden en que existe un método simple y económico para mejorar la presión de manera notable sin necesidad de desmontar la grifería: utilizar una bolsa con vinagre blanco.
Cómo funciona el truco del vinagre
El vinagre blanco contiene ácido acético, una sustancia que disuelve los depósitos minerales y el sarro sin dañar las superficies metálicas o plásticas del cabezal. Al mantener el pico de la ducha sumergido durante varias horas, el líquido afloja de forma progresiva la acumulación endurecida que obstruye los conductos internos.
Muchos plomeros recomiendan este método debido a que permite limpiar el interior de la grifería sin utilizar herramientas ni desmontar piezas delicadas.
Cómo hacer el truco correctamente
El procedimiento es bastante simple y volvió a viralizarse muchísimo en redes sociales durante los últimos meses.
Solo hay que:
- llenar una bolsa resistente con vinagre blanco,
- colocarla alrededor del cabezal de la ducha,
- sujetarla con una banda elástica o cinta,
- y dejar actuar varias horas o durante toda la noche.