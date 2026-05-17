El truco clave para proteger las plantas del frío y evitar que se arruinen en invierno

Ante la llegada del invierno, las plantas del jardín requieren atenciones especiales para tolerar las heladas, las bajas temperaturas y las variaciones climáticas. Aunque la mayoría entra en una etapa de reposo y menor crecimiento, el frío extremo tiene la capacidad de quemar las hojas, debilitar las raíces y dañar gravemente tanto al césped como a las variedades ornamentales.