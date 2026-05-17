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El truco clave para proteger las plantas del frío y evitar que se arruinen en invierno

Aunque la mayoría entra en una etapa de reposo y menor crecimiento, el frío extremo tiene la capacidad de quemar las hojas.

El truco clave para proteger las plantas del frío y evitar que se arruinen en invierno Plantas
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan reducir el riego y cubrir cultivos ante el inicio del invierno en Argentina para evitar que las heladas quemen hojas y dañen raíces de forma permanente.
  • El error común es regar como en verano; se debe hidratar solo cuando el suelo esté seco y de día. Se sugiere usar mantas o mulch para aislar raíces y evitar la aparición de hongos.
  • Estas medidas preventivas aseguran la supervivencia de especies ornamentales y el césped. Aplicar estos cuidados garantiza que el jardín mantenga su vitalidad para la primavera.
Resumen generado con IA

Ante la llegada del invierno, las plantas del jardín requieren atenciones especiales para tolerar las heladas, las bajas temperaturas y las variaciones climáticas. Aunque la mayoría entra en una etapa de reposo y menor crecimiento, el frío extremo tiene la capacidad de quemar las hojas, debilitar las raíces y dañar gravemente tanto al césped como a las variedades ornamentales.

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Para evitar estos perjuicios, la aplicación de ciertos cuidados simples resulta fundamental para mantener el espacio verde protegido durante toda la temporada. Mantener la atención en el riego adecuado, la protección del suelo y el resguardo de las especies más sensibles garantiza que el jardín atraviese los meses fríos con total vitalidad.

El secreto para cuidar las plantas en invierno

Continuar con el ritmo de riego veraniego representa uno de los errores más habituales durante la época invernal. En esta temporada, la evaporación disminuye drásticamente y la tierra conserva la humedad por un período prolongado, reduciendo la necesidad de agua de las plantas.

Los especialistas aconsejan hidratar el suelo únicamente al verificar que se encuentre seco, realizando esta tarea preferentemente durante las horas del día. Esta precaución evita que el agua acumulada se congele con las heladas nocturnas y destruya las raíces, al tiempo que previene el exceso de humedad en las macetas, factor que junto al frío estimula la aparición de hongos perjudiciales.

Cómo proteger las plantas y flores de las heladas

Cuando se anuncian temperaturas muy bajas, conviene cubrir las plantas más delicadas con telas, mantas viejas o cobertores especiales para jardín. Esto ayuda a conservar algo de calor y evita que las hojas se quemen con la escarcha.

Las macetas también deben trasladarse a lugares más protegidos, como galerías, patios techados o sectores reparados del viento. Otro truco muy usado es colocar hojas secas, corteza o mulch sobre la tierra para aislar las raíces y mantener mejor la temperatura del suelo.

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