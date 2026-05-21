Secciones
EspectáculosFamosos

Video: la desconocida anécdota de Mario Pergolini y Gustavo Cerati en Machu Picchu

El periodista contó que junto al músico caminaron durante 24 por el Camino del Inca para llegar al sitio arqueológico peruano.

Gustavo Cerati y Mario Pergolini eran muy amigos
Gustavo Cerati y Mario Pergolini eran muy amigos A24
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mario Pergolini reveló en su programa radial una anécdota inédita de su viaje a pie junto a Gustavo Cerati hacia Machu Picchu, ocurrido durante una gira de Soda Stereo en Perú.
  • El conductor detalló que caminaron 24 horas por el Camino del Inca aprovechando un día libre de la banda, consolidando una amistad que se inició a fines de la década de 1980.
  • El relato expone la faceta más humana y el estrecho vínculo de dos figuras clave de la cultura argentina, cuyo lazo perduró hasta el fallecimiento del músico en 2014.
Resumen generado con IA

Mario Pergolini sorprendió al compartir una de las historias más personales de su vínculo con Gustavo Cerati. Durante una emisión de Otro día perdido, el conductor recordó el viaje que realizó junto al líder de Soda Stereo a Machu Picchu, una experiencia que vivieron en medio de una gira latinoamericana de la banda.

La anécdota surgió en una charla distendida sobre turismo y aventuras de viaje, pero rápidamente derivó en un emotivo repaso por la amistad que unió durante décadas a dos figuras clave de la cultura argentina.

El recuerdo de Pergolini sobre el Camino del Inca junto a Cerati

Durante el programa, Pergolini contó que decidió acompañar a Soda Stereo en una gira y que, aprovechando un día libre, emprendió junto a Cerati el tradicional Camino del Inca rumbo a Machu Picchu.

“A Machu Picchu yo fui con Cerati. Subí 24 horas el Camino del Inca, lo hicimos juntos”, relató el conductor, al recordar el esfuerzo físico y la experiencia compartida con el músico.

Además, explicó que el viaje coincidió con la celebración del Inti Raymi, una de las ceremonias más importantes de la cultura incaica. “Estaba Soda Stereo de gira y yo fui a la gira con ellos y en un momento teníamos día libre y venía Inti Raymi”, comentó.

Si bien algunos integrantes del programa remarcaron que el Camino del Inca suele durar cuatro días, Pergolini aclaró que existen recorridos más breves y bromeó sobre la experiencia al enterarse después de la existencia del tren turístico hacia Machu Picchu.

La histórica amistad entre Mario Pergolini y Gustavo Cerati

El vínculo entre Mario Pergolini y Gustavo Cerati comenzó a fines de los años 80, cuando el conductor decidió cubrir por cuenta propia una gira latinoamericana de Soda Stereo. Esa convivencia le permitió estrechar la relación no solo con Cerati, sino también con Zeta Bosio y Charly Alberti.

Con el paso del tiempo, la amistad se fortaleció a través de entrevistas, encuentros personales y proyectos vinculados a la radio y la televisión. Pergolini incluso llegó a comparar aquella experiencia de gira con acompañar a The Rolling Stones por la intensidad y el clima que se vivía alrededor del grupo.

Uno de los momentos más recordados de esa relación ocurrió en septiembre de 2014, cuando el periodista anunció en vivo por Vorterix la muerte del músico, visiblemente afectado por la pérdida de uno de sus amigos más cercanos dentro del mundo del rock argentino.

Temas Gustavo CeratiMario PergoliniMachu Picchu
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una
1

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías
4

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg
5

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Por Kicillof en Tucumán, el Pulguita con un ministro y cambios en Yerba Buena
4

Por Kicillof en Tucumán, el "Pulguita" con un ministro y cambios en Yerba Buena

Tafí Viejo, la serie: Ahí estamos nosotros, el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro
5

"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Más Noticias
Matías Hanssen, el tucumano que ingresó a Gran Hermano y promete generar polémica

Matías Hanssen, el tucumano que ingresó a Gran Hermano y promete generar polémica

Andrea del Boca reingresó a Gran Hermano y revelaron el millonario cachet que habría cobrado

Andrea del Boca reingresó a Gran Hermano y revelaron el millonario cachet que habría cobrado

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Video: Gran Hermano revolucionó la casa con 13 ingresos y un regreso sorpresa

Video: Gran Hermano revolucionó la casa con 13 ingresos y un regreso sorpresa

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Carlos Arnedo, sobre la suba del boleto: “Es impagable el aumento que piden”

Carlos Arnedo, sobre la suba del boleto: “Es impagable el aumento que piden”

Comentarios