Video: la desconocida anécdota de Mario Pergolini y Gustavo Cerati en Machu Picchu

Resumen para apurados
- Mario Pergolini reveló en su programa radial una anécdota inédita de su viaje a pie junto a Gustavo Cerati hacia Machu Picchu, ocurrido durante una gira de Soda Stereo en Perú.
- El conductor detalló que caminaron 24 horas por el Camino del Inca aprovechando un día libre de la banda, consolidando una amistad que se inició a fines de la década de 1980.
- El relato expone la faceta más humana y el estrecho vínculo de dos figuras clave de la cultura argentina, cuyo lazo perduró hasta el fallecimiento del músico en 2014.
Mario Pergolini sorprendió al compartir una de las historias más personales de su vínculo con Gustavo Cerati. Durante una emisión de Otro día perdido, el conductor recordó el viaje que realizó junto al líder de Soda Stereo a Machu Picchu, una experiencia que vivieron en medio de una gira latinoamericana de la banda.
La anécdota surgió en una charla distendida sobre turismo y aventuras de viaje, pero rápidamente derivó en un emotivo repaso por la amistad que unió durante décadas a dos figuras clave de la cultura argentina.
El recuerdo de Pergolini sobre el Camino del Inca junto a Cerati
Durante el programa, Pergolini contó que decidió acompañar a Soda Stereo en una gira y que, aprovechando un día libre, emprendió junto a Cerati el tradicional Camino del Inca rumbo a Machu Picchu.
“A Machu Picchu yo fui con Cerati. Subí 24 horas el Camino del Inca, lo hicimos juntos”, relató el conductor, al recordar el esfuerzo físico y la experiencia compartida con el músico.
Además, explicó que el viaje coincidió con la celebración del Inti Raymi, una de las ceremonias más importantes de la cultura incaica. “Estaba Soda Stereo de gira y yo fui a la gira con ellos y en un momento teníamos día libre y venía Inti Raymi”, comentó.
Si bien algunos integrantes del programa remarcaron que el Camino del Inca suele durar cuatro días, Pergolini aclaró que existen recorridos más breves y bromeó sobre la experiencia al enterarse después de la existencia del tren turístico hacia Machu Picchu.
La histórica amistad entre Mario Pergolini y Gustavo Cerati
El vínculo entre Mario Pergolini y Gustavo Cerati comenzó a fines de los años 80, cuando el conductor decidió cubrir por cuenta propia una gira latinoamericana de Soda Stereo. Esa convivencia le permitió estrechar la relación no solo con Cerati, sino también con Zeta Bosio y Charly Alberti.
Con el paso del tiempo, la amistad se fortaleció a través de entrevistas, encuentros personales y proyectos vinculados a la radio y la televisión. Pergolini incluso llegó a comparar aquella experiencia de gira con acompañar a The Rolling Stones por la intensidad y el clima que se vivía alrededor del grupo.
Uno de los momentos más recordados de esa relación ocurrió en septiembre de 2014, cuando el periodista anunció en vivo por Vorterix la muerte del músico, visiblemente afectado por la pérdida de uno de sus amigos más cercanos dentro del mundo del rock argentino.