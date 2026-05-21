Plazo fijo: ¿cuánto se gana si invertís $5.000.000 a 30 días con las nuevas tasas?

Resumen para apurados
- En mayo, los ahorristas argentinos que inviertan $5.000.000 a 30 días en un plazo fijo bancario obtendrán una ganancia de $71.917 con la nueva tasa promedio del 17,5% anual.
- La rentabilidad cayó luego de que los bancos recortaran las tasas nominales anuales al 17,50%, una baja significativa respecto de comienzos de año cuando superaban el 25%.
- Pese a la baja de tasas, el plazo fijo sigue siendo la opción preferida para minoristas que buscan rendimiento previsible y bajo riesgo para proteger su capital mensualmente.
El plazo fijo se mantiene como una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan una inversión segura, con rentabilidad previsible y sin grandes riesgos. Una de sus principales características consiste en que, al constituirlo, el ahorrista sabe desde el inicio la cantidad exacta de dinero que recibirá una vez cumplido el período elegido.
En las últimas semanas, distintas entidades financieras ajustaron las tasas de interés para este tipo de colocación. Hoy, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 17,50%, por debajo de los valores registrados a comienzos de año, cuando algunas opciones superaban el 25% anual.
Cuánto se gana al invertir $5.000.000 en un plazo fijo a 30 días
Al tomar como referencia una Tasa Nominal Anual (Tna) del 17,50%, una inversión de $5.000.000 a 30 días genera aproximadamente $71.917,81 en intereses. De esta manera, el ahorrista recibe un beneficio directo por mantener su capital inmovilizado durante el período mensual establecido.
Al finalizar el plazo, el monto total a cobrar queda cercano a los $5.071.917,81. Esta cifra final surge de sumar el capital inicial depositado junto con la rentabilidad obtenida a lo largo de esos treinta días.