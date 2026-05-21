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Plazo fijo: ¿cuánto se gana si invertís $5.000.000 a 30 días con las nuevas tasas?

Conocé el rendimiento de los intereses y las tasas que ofrecen los bancos durante mayo.

Plazo fijo: ¿cuánto se gana si invertís $5.000.000 a 30 días con las nuevas tasas?
Plazo fijo
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • En mayo, los ahorristas argentinos que inviertan $5.000.000 a 30 días en un plazo fijo bancario obtendrán una ganancia de $71.917 con la nueva tasa promedio del 17,5% anual.
  • La rentabilidad cayó luego de que los bancos recortaran las tasas nominales anuales al 17,50%, una baja significativa respecto de comienzos de año cuando superaban el 25%.
  • Pese a la baja de tasas, el plazo fijo sigue siendo la opción preferida para minoristas que buscan rendimiento previsible y bajo riesgo para proteger su capital mensualmente.
Resumen generado con IA

El plazo fijo se mantiene como una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan una inversión segura, con rentabilidad previsible y sin grandes riesgos. Una de sus principales características consiste en que, al constituirlo, el ahorrista sabe desde el inicio la cantidad exacta de dinero que recibirá una vez cumplido el período elegido.

Plazo fijo a 30 días por $500.000: los bancos con mejores TNA al 21 de mayo

Plazo fijo a 30 días por $500.000: los bancos con mejores TNA al 21 de mayo

En las últimas semanas, distintas entidades financieras ajustaron las tasas de interés para este tipo de colocación. Hoy, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 17,50%, por debajo de los valores registrados a comienzos de año, cuando algunas opciones superaban el 25% anual.

Cuánto se gana al invertir $5.000.000 en un plazo fijo a 30 días

Al tomar como referencia una Tasa Nominal Anual (Tna) del 17,50%, una inversión de $5.000.000 a 30 días genera aproximadamente $71.917,81 en intereses. De esta manera, el ahorrista recibe un beneficio directo por mantener su capital inmovilizado durante el período mensual establecido.

Al finalizar el plazo, el monto total a cobrar queda cercano a los $5.071.917,81. Esta cifra final surge de sumar el capital inicial depositado junto con la rentabilidad obtenida a lo largo de esos treinta días.

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días paso a paso

  • Ingresá al home banking o a la app de tu banco.
  • Buscá la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”.
  • Elegí el monto que querés depositar, por ejemplo $5.000.000.
  • Seleccioná un plazo de 30 días.
  • Confirmá la operación y guardá el comprobante.

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