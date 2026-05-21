Malvinas y "soberanía compartida": la polémica propuesta de un veterano que indigno a ex combatientes en Ushuaia

Una exposición realizada por el veterano Alejandro Diego durante una conferencia en la Universidad de Manchester desató una fuerte polémica y provocó la inmediata reacción del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia. El organismo manifestó su “más enérgico y absoluto rechazo” a la propuesta de avanzar hacia un esquema de soberanía compartida sobre las Islas Malvinas.