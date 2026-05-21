Karol G vuelve a la Argentina: cuándo toca en River y cuánto cuestan las entradas

Resumen para apurados
- Karol G confirmó su regreso a la Argentina con un show en el Estadio Monumental el 5 de febrero, en el marco de su nueva gira mundial "Viajando por el mundo - Tropitour".
- Las entradas se venden por All Access con precios entre $109.250 y $437.000 pesos. La gira, que promueve el disco "Tropicoqueta", se amplió a 63 fechas por la alta demanda.
- Esta ambiciosa gira mundial consolida el impacto global de la artista tras su histórico paso por Coachella, proyectando un gran despliegue visual en estadios internacionales.
Karol G confirmó su esperado regreso a la Argentina con un show en el Estadio Monumental. La artista colombiana se presentará por primera vez en River el próximo 5 de febrero como parte de su nueva gira internacional “Viajando por el mundo - Tropitour”.
El anuncio llegó después del impacto global que generó su reciente presentación en Coachella, donde hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el reconocido festival.
Desde la producción adelantaron que esta nueva gira será la más ambiciosa de toda su carrera y que el espectáculo buscará celebrar la música latina con una propuesta de gran despliegue visual y escénico.
El recital formará parte de la gira “Viajando por el mundo - Tropitour”, que acompañará el lanzamiento de Tropicoqueta, el álbum publicado por la artista en 2025.
Inicialmente, el tour contemplaba 39 fechas, pero debido a la alta demanda se expandió hasta alcanzar un total de 63 shows en estadios de ciudades como Los Ángeles, Miami, Madrid, Barcelona, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Ciudad de México.
Cuándo salen las entradas para Karol G en River
La preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación fue el miércoles 20 de mayo. Por su parte, la venta general se habilitó este jueves 21 de mayo desde las 12, con todos los medios de pago disponibles. Además, quienes utilicen Mastercard Banco Nación podrán acceder a hasta tres cuotas sin interés en esta instancia. Las entradas se venderán únicamente a través de All Access, la única plataforma oficial habilitada para el evento.
Cuánto cuestan las entradas para Karol G en Argentina
La producción también difundió los precios oficiales de los tickets para el show en River, ya con el cargo por servicio incluido:
- Platea Sivori Alta: $109.250
- Campo General: $138.000
- Platea Sivori Media: $172.500
- Plateas Altas: $195.500
- Campo Delantero: $299.000
- Plateas Preferenciales: $322.000
- PIT 200 COPAS: $437.000