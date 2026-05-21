Karol G vuelve a la Argentina: cuándo toca en River y cuánto cuestan las entradas

Cuándo salen las entradas para Karol G en River

La preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación fue el miércoles 20 de mayo. Por su parte, la venta general se habilitó este jueves 21 de mayo desde las 12, con todos los medios de pago disponibles. Además, quienes utilicen Mastercard Banco Nación podrán acceder a hasta tres cuotas sin interés en esta instancia. Las entradas se venderán únicamente a través de All Access, la única plataforma oficial habilitada para el evento.