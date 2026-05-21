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El sector automotor propone reducir barreras comerciales y acelerar la renovación vehicular en América Latina

La cadena automotriz argentina participó del Congreso Latinoamericano Automotriz en Quito, donde el sector impulsó una agenda regional orientada a bajar impuestos y aranceles, además de promover el uso de vehículos más limpios y eficientes.

Encuentro regional.
Encuentro regional.
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Acara y Adefa firmaron en Quito la Declaración de Quito junto a 18 países para reducir impuestos, eliminar aranceles y acelerar la renovación del parque automotor regional.
  • El acuerdo, gestado en el Congreso CLAM 2026, busca modernizar las flotas frente a la presión global y propone incentivos fiscales para reemplazar las unidades más antiguas.
  • Se busca facilitar el comercio regional, disminuir el impacto ambiental con autos limpios y reducir la alta antigüedad promedio del parque vehicular en América Latina.
Resumen generado con IA

La cadena automotriz argentina, representada por  Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) y Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), participó junto a organismos de 18 países en la firma de la Declaración de Quito, un acuerdo regional que busca reducir impuestos, eliminar aranceles y acelerar la renovación de flotas con vehículos más limpios en América Latina.

La iniciativa fue parte de los acuerdos alcanzados durante el Congreso Latinoamericano Automotriz CLAM 2026, realizado en Quito, donde representantes de distintos países respaldaron el documento impulsado por Aladda con el objetivo de establecer una agenda común frente a los cambios del comercio internacional y la llegada de nuevos actores al mercado automotor.

El acuerdo contempla medidas orientadas a facilitar el comercio automotor entre países latinoamericanos mediante la eliminación de barreras arancelarias y el impulso de políticas que favorezcan la formalización del sector.

Sebastián Beato, presidente de Acara, destacó la importancia de la participación argentina en el encuentro y remarcó el trabajo conjunto con las terminales automotrices y la embajada argentina en Ecuador.

“Lo primero que quiero resaltar es el trabajo en equipo junto a las fábricas y a la embajada argentina en Ecuador, para poder estar presentes en este encuentro, de gran relevancia para establecer las prioridades regionales de nuestro sector, en la industria automotriz de América Latina que busca reorganizarse frente a la presión del comercio global, la transición energética y el avance de nuevos competidores internacionales”, señaló.

Beato explicó, según un comunicado, además que durante el encuentro se avanzó en la construcción de una agenda común para fortalecer la integración comercial, modernizar el parque vehicular y reducir las barreras que limitan el crecimiento del sector.

“Planteamos la necesidad de contar con sistemas tributarios razonables, coherentes y previsibles porque los costos fiscales afectan tanto la competitividad de la industria como el acceso de los consumidores a vehículos nuevos. Necesitamos que los gobiernos entiendan que la actual carga tributaria excesiva restringe a la ciudadanía la posibilidad de acceder a vehículos con tecnologías más avanzadas y de menor impacto ambiental”, resumió.

Entre los puntos incluidos en la agenda regional también se destacó el impulso de incentivos fiscales y financieros destinados a promover la renovación vehicular, especialmente con unidades de menores emisiones y mayores condiciones de seguridad para el transporte de pasajeros y carga.

Además, se propuso fortalecer programas de chatarrización y descarte de vehículos al final de su vida útil, con el objetivo de reducir la antigüedad promedio de las flotas en América Latina, considerada una de las más altas entre los mercados emergentes.

En materia de movilidad, la Declaración de Quito respalda también el desarrollo de sistemas de transporte público formales y de bajas emisiones, integrados con soluciones de movilidad individual dentro de una lógica coordinada de transporte urbano e interurbano.

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