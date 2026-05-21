El sector automotor propone reducir barreras comerciales y acelerar la renovación vehicular en América Latina

“Lo primero que quiero resaltar es el trabajo en equipo junto a las fábricas y a la embajada argentina en Ecuador, para poder estar presentes en este encuentro, de gran relevancia para establecer las prioridades regionales de nuestro sector, en la industria automotriz de América Latina que busca reorganizarse frente a la presión del comercio global, la transición energética y el avance de nuevos competidores internacionales”, señaló.