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El mercado automotor no logra repuntar: los patentamientos cayeron un 13,6% en abril

Según las estadísticas más recientes, en lo que va de 2026, la contracción acumulada ya alcanza el 5,7%.

VENTA DE 0KM. Preocupación en el sector por los últimos datos. VENTA DE 0KM. Preocupación en el sector por los últimos datos.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ACARA informó que en abril los patentamientos en Argentina cayeron 13,6% interanual, con 47.564 unidades, acumulando una baja del 5,7% en lo que va del año 2026.
  • El sector registró una baja mensual del 3,3% ante marzo. Toyota lidera el mercado pese a caer 31,4%, mientras marcas asiáticas como BYD irrumpen con fuerza en el ranking de ventas.
  • La entidad prevé una transformación por mayor oferta y competencia de precios. La llegada de firmas asiáticas reconfigura el mapa comercial de las concesionarias locales.
Resumen generado con IA

El sector automotor cerró un mes de abril esquivo. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), se registraron 47.564 patentamientos, lo que representa una caída del 13,6% respecto al mismo mes de 2025 y un retroceso del 3,3% comparado con marzo de este año. En lo que va de 2026, la contracción acumulada ya alcanza el 5,7%.

A pesar de los números en rojo, desde Acara advirtieron un cambio de paradigma. Sebastián Beato, titular de la entidad, destacó que el mercado atraviesa una "etapa de transformación" marcada por una mayor oferta y la irrupción de marcas asiáticas que están forzando una mayor competencia de precios.

En el ranking por marcas, Toyota mantuvo el liderazgo con 6.691 unidades, aunque sufrió un fuerte repliegue del 31,4%. En contraste, la nota destacada del mes la dieron los modelos con crecimiento atípico, como la "Ford Territory" (+35,6%) y la aparición de marcas como "BYD", que ya se ubica en el top 10, lo que reflejó el nuevo mapa que empieza a dibujarse en las concesionarias.

El top 10 de marcas se completó con:

Ford: 3.862 (-11,8%)

Chevrolet: 3.847 (-7,9%)

Renault: 3.526 (-31,7%)

Peugeot: 2.976 (-29,8%)

Citroën: 1.790 (-23,1%)

BYD: 1.701 (sin base comparativa en 2025)

Jeep: 1.137 (-42,2%)

La mayoría de las automotrices muestran caídas significativas en la comparación interanual, reflejando un mercado más competitivo pero aún inestable.

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