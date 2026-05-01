El mercado automotor no logra repuntar: los patentamientos cayeron un 13,6% en abril

El sector automotor cerró un mes de abril esquivo. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), se registraron 47.564 patentamientos, lo que representa una caída del 13,6% respecto al mismo mes de 2025 y un retroceso del 3,3% comparado con marzo de este año. En lo que va de 2026, la contracción acumulada ya alcanza el 5,7%.