La causa contra Tapia y Toviggino podría quedar definitivamente en manos del juez federal de Campana
La causa por presunto lavado de dinero que involucra a Claudio Tapia y Pablo Toviggino dio un nuevo giro judicial y todo indica que el expediente podría terminar definitivamente en el juzgado federal de Campana.
Resumen para apurados
- El fiscal Rafael Vehils Ruiz desistió de apelar el envío a Campana de la causa por presunto lavado contra los directivos de la AFA, Tapia y Toviggino, tras un fallo reciente.
- El caso, iniciado en Santiago del Estero, investiga desvíos de $4.900 millones desde la AFA hacia firmas vinculadas a Toviggino mediante facturación apócrifa y evasión.
- La Cámara Federal de Tucumán resolverá en los próximos días si ratifica el pase del expediente a Campana, definiendo el futuro judicial de la cúpula del fútbol argentino.
El fiscal ante la Cámara Federal de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, decidió no sostener la apelación que había presentado el fiscal santiagueño Pedro Simón contra la decisión de enviar la investigación al juez federal Adrián González Charvay, magistrado que ya concentra otras causas vinculadas a dirigentes de la AFA.
La decisión generó sorpresa en ámbitos judiciales porque Vehils Ruiz utilizó como argumento un reciente fallo de la Cámara de Casación que, paradójicamente, había anulado otra resolución que también beneficiaba la intervención del juzgado de Campana en la denominada causa de la mansión de Pilar.
Fuentes tribunalicias le confirmaron a LA GACETA que el expediente ya fue elevado hace aproximadamente una semana a la Cámara, que ahora deberá resolver si acepta el dictamen del fiscal general y confirma la competencia de Campana. “Sí, según las noticias sostuvo la incompetencia. Ahora tiene que resolver la Cámara. Si admite el dictamen se va a Campana la causa. Está hace una semana ya”, señalaron desde el ámbito judicial.
La investigación había avanzado fuertemente en Santiago del Estero bajo la conducción de Simón, quien había acusado a Claudio Tapia y Pablo Toviggino de liderar una presunta asociación ilícita vinculada a maniobras de lavado de dinero iniciadas en 2018. Según el fiscal, el esquema incluía presuntas maniobras de evasión tributaria, facturación apócrifa y movimientos irregulares de divisas.
La trama financiera que investiga la Justicia
En el expediente aparecen imputadas 26 personas, entre ellas familiares directos de Toviggino, empresarios y allegados vinculados a distintas sociedades comerciales investigadas. Simón incluso había solicitado la indagatoria y detención de Tapia y del tesorero de la AFA.
Uno de los puntos centrales de la causa son los movimientos bancarios detectados entre la AFA y distintas empresas vinculadas al entorno de Toviggino. Según informes incorporados al expediente, desde las cuentas de la entidad se habrían transferido más de $4.961 millones entre 2022 y 2025 a firmas investigadas.
El fiscal Simón sostuvo que Tapia “habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la AFA” al autorizar esas transferencias, presuntamente con conocimiento del verdadero destino del dinero.
LA GACETA intentó comunicarse para conocer precisiones sobre el estado actual de la causa y la postura de las partes involucradas, aunque hasta el momento no hubo respuestas oficiales.