La causa contra Tapia y Toviggino podría quedar definitivamente en manos del juez federal de Campana

Fuentes tribunalicias le confirmaron a LA GACETA que el expediente ya fue elevado hace aproximadamente una semana a la Cámara, que ahora deberá resolver si acepta el dictamen del fiscal general y confirma la competencia de Campana. “Sí, según las noticias sostuvo la incompetencia. Ahora tiene que resolver la Cámara. Si admite el dictamen se va a Campana la causa. Está hace una semana ya”, señalaron desde el ámbito judicial.