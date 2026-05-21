“Que el juego siga”: el torneo solidario de golf de la FUAR volverá a reunir al deporte tucumano
La octava edición del Circuito se realizará el 4 de junio en el Jockey Club Tucumán. El objetivo será recaudar fondos para asistir a jugadores lesionados del rugby argentino y sostener el trabajo de la Fundación Unión Argentina de Rugby.
Resumen para apurados
- La FUAR realizará el 4 de junio su torneo solidario de golf en el Jockey Club Tucumán para recaudar fondos destinados a asistir a jugadores de rugby lesionados.
- El certamen se jugará en equipos con un costo de inscripción y cerrará con subastas solidarias. En ediciones previas, Tucumán se consolidó como la sede de mayor recaudación.
- Con una alta expectativa y cupos casi agotados, se proyecta superar la recaudación récord del año pasado para asegurar el acompañamiento a largo plazo de los jugadores.
El deporte tucumano volverá a mostrar una de sus caras más solidarias el próximo 4 de junio, cuando se dispute una nueva edición del Circuito de Golf FUAR en el Jockey Club Tucumán, sede Alpa Sumaj. La propuesta, que ya se transformó en una tradición dentro del calendario social y deportivo de la provincia, tendrá nuevamente un objetivo claro: recaudar fondos para asistir a jugadores lesionados del rugby argentino a través de la Fundación Unión Argentina de Rugby (FUAR).
La modalidad será laguneada mejor pelota y cada línea, integrada por cuatro jugadores, tendrá un valor de $480.000. El torneo incluirá kit de regalos, premios especiales como “Best Approach”, “Long Drive” y “Hoyo Solidario”, además de un tercer tiempo que ya se convirtió en una marca registrada del evento.
Detrás de la organización aparece un grupo de amigos que desde hace años sostiene el proyecto con un fuerte sentido de pertenencia y compromiso. José María Núñez Piossek, uno de los referentes de FUAR en Tucumán, destacó que la idea nació casi de manera natural entre ex jugadores y amigos vinculados al rugby. “A todo el mundo le gusta y ha sido una muy buena idea. Con un grupo de amigos le metemos muchas pilas para que esto funcione y ande”, explicó.
El objetivo del torneo excede ampliamente lo deportivo. FUAR asiste actualmente a 35 jugadores lesionados en la historia del rugby argentino, brindándoles apoyo económico, mejoras habitacionales, acompañamiento médico y ayuda para estudiar o desarrollar emprendimientos laborales.
“La fundación los asiste mensualmente para que tengan una vida más digna. Les mejora las casas, los ayuda a estudiar, les da un sueldo mensual. Entonces la idea es juntar plata con el torneo y ayudar a estos compañeros”, explicó Núñez Piossek.
El eslogan que guía el trabajo de la fundación resume el espíritu del evento: “Que el juego siga”. La frase apunta a sostener el acompañamiento incluso después de las lesiones que cambiaron la vida de muchos ex jugadores. “Aunque ellos estén lesionados, siempre hay que seguir”, remarcó.
La edición de este año será la octava en Tucumán, aunque algunas no pudieron realizarse durante la pandemia. Aun así, la provincia se transformó en una referencia nacional para este tipo de eventos solidarios vinculados al rugby.
“Es el lugar del país donde más se recauda. Acá se hace una fiesta entre amigos y todos entienden el porqué del torneo y de la ayuda hacia los chicos lesionados”, señaló.
La conexión entre rugby y golf también aparece como parte central de la identidad del evento. Muchos ex rugbiers encuentran en el golf una forma de seguir ligados a la competencia y al espíritu de camaradería. “El golf está totalmente ligado al rugby y muchos jugadores se dedican al golf después de retirarse. Yo soy un caso de eso”, contó.
El comienzo de una movida solidaria
El origen de la iniciativa estuvo relacionado con José Salvador “Chuchu” Basile y con distintos eventos solidarios organizados junto a ex jugadores de Los Pumas y del rugby tucumano. Luego, la idea tomó forma definitiva junto a Ignacio Rizzi, ex jugador lesionado en Francia y actual gerente de FUAR.
“Yo decía que al rugby tenía que seguir jugándolo de alguna manera. Entonces descubrí esta capacidad de recaudar fondos con amigos y gente conocida”, recordó.
Según explicó Núñez Piossek, la prioridad absoluta es maximizar la recaudación. Incluso puso como ejemplo al tucumano Andrés “Pigu” Romero, habitual participante del certamen. “Es uno de los que más aporta”, destacó.
La jornada concluirá con el tradicional “hoyo 19”, el tercer tiempo donde habrá comida, bebidas y una importante subasta solidaria. Ese momento se transformó en uno de los grandes atractivos del evento y suele reunir a buena parte del ambiente deportivo tucumano. “El tercer tiempo ya es esperado por todos. Hacemos subastas de camisetas, ropa y muchísimas cosas más. El año pasado batimos récord y recaudamos más de $20 millones”, contó.
La expectativa para esta edición vuelve a ser enorme. Según los organizadores, las líneas ya están prácticamente agotadas y hasta existe lista de espera para participar.
“La cancha explota siempre. Tucumán es muy solidario y eso llena el corazón”, cerró Núñez Piossek.