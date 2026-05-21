“Que el juego siga”: el torneo solidario de golf de la FUAR volverá a reunir al deporte tucumano

Detrás de la organización aparece un grupo de amigos que desde hace años sostiene el proyecto con un fuerte sentido de pertenencia y compromiso. José María Núñez Piossek, uno de los referentes de FUAR en Tucumán, destacó que la idea nació casi de manera natural entre ex jugadores y amigos vinculados al rugby. “A todo el mundo le gusta y ha sido una muy buena idea. Con un grupo de amigos le metemos muchas pilas para que esto funcione y ande”, explicó.