La FUAR organiza un torneo solidario de golf en Tucumán para apoyar a jugadores de rugby lesionados

En el marco de su permanente labor de apoyo a los jugadores de rugby que han sufrido lesiones graves, la Fundación de la Unión Argentina de Rugby (FUAR) prepara un nuevo torneo de golf que tendrá lugar el próximo viernes 19 de septiembre en Tucumán. Se trata de un evento que, más allá de lo deportivo, cumple un rol fundamental en la recaudación de fondos y en la visibilización del trabajo de la organización.
Ignacio Rizzi, gerente general de la FUAR, explicó que el torneo se organiza con más de un mes de anticipación y que, en este caso, se enmarca en una serie de actividades similares que la fundación lleva adelante en distintas provincias del país. “El mes pasado estuvimos en Córdoba, en donde realizamos un torneo previo al test match de Los Pumas. Ahora nos toca Tucumán, una plaza muy especial para nosotros”, señaló.
Rizzi reconoce que organizar un evento de esta magnitud a la distancia no es sencillo, pero destaca el apoyo que reciben en cada provincia. En Tucumán, en particular, la colaboración de referentes como José María Núñez Piossek y Martín Terán, ambos vinculados al rugby, resulta clave para garantizar el éxito de la convocatoria. “Conseguimos que ellos hablen con la gente local y a partir de ahí nosotros podemos avanzar con toda la organización. En Tucumán se da que con un flyer y rápidamente conseguimos el cupo de jugadores”, explicó.
El vínculo de la FUAR con Tucumán no es nuevo. Desde 2016 la provincia fue pionera en recibir este tipo de torneos, y con el tiempo se transformó en una plaza insustituible. “Ya con nueve años de trabajo; la gente conoce nuestro torneo, sabe lo que damos y que es un lindo evento de golf. Llegamos con premios, sorteos y una subasta muy esperada por los tucumanos”, expresó Rizzi.
La dinámica del torneo está pensada para favorecer la participación masiva. Se realiza bajo la modalidad de “salida a cañonazo”, en la que todos los jugadores comienzan al mismo tiempo en diferentes hoyos. La organización suele disponer entre 22 y 24 líneas, lo que asegura un marco numeroso. Al final de la jornada, se ofrece un cóctel con cerveza, fiambres y las clásicas empanadas tucumanas, seguido de la entrega de premios y una subasta solidaria.
Esta subasta, particularidad distintiva del torneo en Tucumán, suele incluir camisetas y prendas relacionadas al rugby -como de Los Pumas o Jaguares-, además de indumentaria de golf. Rizzi subraya que este espacio de puja despierta un entusiasmo especial en la provincia. “Intentamos replicarlo en otros lugares, pero la calidez y la participación que encontramos aquí es difícil de conseguir en otras provincias”, asegura.
Más allá de lo deportivo y social, el evento tiene un objetivo central: recaudar fondos para los jugadores lesionados graves que forman parte de la FUAR. Actualmente, son 35 los rugbiers de todo el país que reciben un apoyo económico mensual y, sobre todo, contención emocional y social. “El torneo de golf es una excusa maravillosa para unir al rugby y al golf en torno a una causa común”, destaca Rizzi.
La relación con Tucumán también se vio reforzada por casos concretos de jugadores que sufrieron lesiones en esa provincia, lo que despertó mayor conciencia en la comunidad rugbística local. “El hecho de que haya habido un lesionado grave en Tucumán hizo que la gente empezara a conocer más de lo que hacemos, y nos brindara un respaldo muy fuerte”, recordó.
La FUAR nació en 2015 bajo la órbita de la Unión Argentina de Rugby con la misión de mejorar la calidad de vida de quienes sufren lesiones catastróficas en la práctica del deporte. Desde entonces, ha logrado consolidarse gracias al apoyo de clubes, empresas y particulares comprometidos con la causa.
El torneo del 19 de septiembre será una nueva oportunidad para confirmar que la solidaridad, cuando se combina con el deporte, multiplica su impacto. “Siempre tenemos muy buena acogida en Tucumán. La gente nos conoce y nos espera. Para nosotros, es un evento que ya está instalado en el calendario solidario del rugby argentino”, concluyó Ignacio Rizzi.
Conocé más sobre la FUAR
Para más datos de la fundación se pueden consultar sus redes sociales @fundación_uar (en Instagram, Twitter y Facebook) o en su página web www.fuar.org.ar.