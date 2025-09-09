La FUAR organiza un torneo solidario de golf en Tucumán para apoyar a jugadores de rugby lesionados

Rizzi reconoce que organizar un evento de esta magnitud a la distancia no es sencillo, pero destaca el apoyo que reciben en cada provincia. En Tucumán, en particular, la colaboración de referentes como José María Núñez Piossek y Martín Terán, ambos vinculados al rugby, resulta clave para garantizar el éxito de la convocatoria. “Conseguimos que ellos hablen con la gente local y a partir de ahí nosotros podemos avanzar con toda la organización. En Tucumán se da que con un flyer y rápidamente conseguimos el cupo de jugadores”, explicó.