El DT de San Lorenzo denunció que hinchas de Santos lo golpearon tras el partido

Resumen para apurados
- El DT de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, denunció que hinchas de Santos lo agredieron física y verbalmente tras empatar 2-2 por Copa Sudamericana en Brasil.
- El ataque ocurrió en un pasillo hacia la rueda de prensa tras el agónico empate de San Lorenzo. El presidente del club confirmó una denuncia formal por violencia y xenofobia.
- Con este resultado, San Lorenzo queda muy cerca de avanzar a octavos de la Copa Sudamericana, mientras que Santos queda último en su grupo y sumido en una crisis deportiva.
El empate entre San Lorenzo y Santos por la quinta fecha de la Copa Sudamericana terminó envuelto en un fuerte escándalo. Después del 2-2 en Vila Belmiro, el entrenador azulgrana, Gustavo Álvarez, denunció que fue insultado y golpeado por hinchas brasileños mientras se dirigía a la conferencia de prensa.
El DT realizó la acusación apenas tomó contacto con los periodistas y dejó en evidencia el mal clima que se vivió en el estadio tras el agónico empate conseguido por el “Ciclón”.
“Me insultaron y me pegaron”
“Pido por favor que la próxima vez no hagan pasar al DT visitante entre la torcida, porque me insultaron y me pegaron antes de venir a la conferencia. No es necesario”, expresó Álvarez visiblemente molesto.
El entrenador también intentó contextualizar la situación por el enojo de los simpatizantes locales tras el resultado final. “Entiendo el disgusto de la gente, pero no tengo por qué sufrirlo yo”, agregó.
Santos ganaba 2-0 y parecía quedarse con una victoria clave, aunque San Lorenzo reaccionó en el tramo final del encuentro y terminó rescatando un empate que dejó muy comprometido al conjunto brasileño en la pelea por la clasificación.
La denuncia de San Lorenzo
Horas más tarde, el presidente de San Lorenzo, Sergio Costantino, confirmó que el club realizó una denuncia formal por lo sucedido y respaldó completamente la versión del entrenador.
“A Álvarez lo agredieron cuando iba a conferencia de prensa. Logró esquivarlo, pero también le dijeron ‘argentino racista’, así que hicimos la denuncia”, explicó el dirigente.
Según detallaron desde la delegación azulgrana, el incidente ocurrió en uno de los accesos internos del estadio, donde el DT tuvo que atravesar un sector cercano a los simpatizantes locales en medio de un ambiente cargado de tensión.
Un clima caliente en Vila Belmiro
El resultado dejó a Santos último en el grupo y sin triunfos en toda la fase, situación que provocó una fuerte reacción de los hinchas brasileños contra jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.
Hubo silbidos, insultos y reclamos constantes desde las tribunas durante gran parte del encuentro, especialmente después de que el equipo dejara escapar la ventaja en los minutos finales.
Mientras tanto, San Lorenzo logró sostener el liderazgo de la zona y quedó muy bien posicionado para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.