Secciones
DeportesFútbol

El DT de San Lorenzo denunció que hinchas de Santos lo golpearon tras el partido

Gustavo Álvarez aseguró que sufrió insultos y golpes cuando iba camino a la conferencia de prensa en Vila Belmiro.

El DT de San Lorenzo denunció que hinchas de Santos lo golpearon tras el partido
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, denunció que hinchas de Santos lo agredieron física y verbalmente tras empatar 2-2 por Copa Sudamericana en Brasil.
  • El ataque ocurrió en un pasillo hacia la rueda de prensa tras el agónico empate de San Lorenzo. El presidente del club confirmó una denuncia formal por violencia y xenofobia.
  • Con este resultado, San Lorenzo queda muy cerca de avanzar a octavos de la Copa Sudamericana, mientras que Santos queda último en su grupo y sumido en una crisis deportiva.
Resumen generado con IA

El empate entre San Lorenzo y Santos por la quinta fecha de la Copa Sudamericana terminó envuelto en un fuerte escándalo. Después del 2-2 en Vila Belmiro, el entrenador azulgrana, Gustavo Álvarez, denunció que fue insultado y golpeado por hinchas brasileños mientras se dirigía a la conferencia de prensa.

El DT realizó la acusación apenas tomó contacto con los periodistas y dejó en evidencia el mal clima que se vivió en el estadio tras el agónico empate conseguido por el “Ciclón”.

“Me insultaron y me pegaron”

“Pido por favor que la próxima vez no hagan pasar al DT visitante entre la torcida, porque me insultaron y me pegaron antes de venir a la conferencia. No es necesario”, expresó Álvarez visiblemente molesto.

El entrenador también intentó contextualizar la situación por el enojo de los simpatizantes locales tras el resultado final. “Entiendo el disgusto de la gente, pero no tengo por qué sufrirlo yo”, agregó.

Santos ganaba 2-0 y parecía quedarse con una victoria clave, aunque San Lorenzo reaccionó en el tramo final del encuentro y terminó rescatando un empate que dejó muy comprometido al conjunto brasileño en la pelea por la clasificación.

La denuncia de San Lorenzo

Horas más tarde, el presidente de San Lorenzo, Sergio Costantino, confirmó que el club realizó una denuncia formal por lo sucedido y respaldó completamente la versión del entrenador.

“A Álvarez lo agredieron cuando iba a conferencia de prensa. Logró esquivarlo, pero también le dijeron ‘argentino racista’, así que hicimos la denuncia”, explicó el dirigente.

Según detallaron desde la delegación azulgrana, el incidente ocurrió en uno de los accesos internos del estadio, donde el DT tuvo que atravesar un sector cercano a los simpatizantes locales en medio de un ambiente cargado de tensión.

Un clima caliente en Vila Belmiro

El resultado dejó a Santos último en el grupo y sin triunfos en toda la fase, situación que provocó una fuerte reacción de los hinchas brasileños contra jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

Hubo silbidos, insultos y reclamos constantes desde las tribunas durante gran parte del encuentro, especialmente después de que el equipo dejara escapar la ventaja en los minutos finales.

Mientras tanto, San Lorenzo logró sostener el liderazgo de la zona y quedó muy bien posicionado para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Temas BrasilCopa SudamericanaClub Atlético San LorenzoSantos Futebol ClubeArgentinaSan Lorenzo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Final feliz: así terminó la odisea de la familia Vega para ver el triunfo de Atlético Tucumán en Rosario

Final feliz: así terminó la odisea de la familia Vega para ver el triunfo de Atlético Tucumán en Rosario

Lo más popular
Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una
1

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías
4

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Obra Social de Prensa: aguardan informes tras la denuncia por presunto lavado de activos
5

Obra Social de Prensa: aguardan informes tras la denuncia por presunto lavado de activos

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Por Kicillof en Tucumán, el Pulguita con un ministro y cambios en Yerba Buena
4

Por Kicillof en Tucumán, el "Pulguita" con un ministro y cambios en Yerba Buena

Tafí Viejo, la serie: Ahí estamos nosotros, el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro
5

"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Más Noticias
Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

River reaccionó en el final y quedó a un paso de los octavos de final de la Sudamericana

River reaccionó en el final y quedó a un paso de los octavos de final de la Sudamericana

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Carlos Arnedo, sobre la suba del boleto: “Es impagable el aumento que piden”

Carlos Arnedo, sobre la suba del boleto: “Es impagable el aumento que piden”

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg

Obra Social de Prensa: aguardan informes tras la denuncia por presunto lavado de activos

Obra Social de Prensa: aguardan informes tras la denuncia por presunto lavado de activos

Comentarios