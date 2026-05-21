Cuánto cobra un encargado de edificio en mayo 2026 con la nueva suba salarial
Con sueldos básicos que superan el millón de pesos en las categorías más altas, el nuevo esquema paritario impacta en los salarios devengados este mes. Los detalles de la nueva suma fija proporcional y la planilla completa.
Resumen para apurados
- Fateryh y las cámaras del sector acordaron en Argentina un aumento salarial para los encargados de edificios que comenzará a regir con los sueldos de mayo de 2026.
- El acuerdo firmado el 12 de mayo incluye una suba del 2% sobre el básico de abril, la incorporación de hasta $20.000 al básico y una suma fija remunerativa de $80.000.
- Con esta medida, los sueldos de las categorías más altas superarán el millón de pesos, consolidando un nuevo piso de ingresos que impactará en las liquidaciones del sector.
La Fateryh y las cámaras empresarias del sector firmaron un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10. El entendimiento comenzará a regir con los salarios de mayo de 2026 e incluye aumentos sobre los básicos, sumas fijas remunerativas y actualizaciones en adicionales.
El acuerdo se alcanzó junto al Suterh, sindicato que encabeza Víctor Santa María, y mantiene la estructura definida en la negociación salarial anterior. Según el acta firmada el 12 de mayo, las partes establecieron la incorporación de montos al salario básico de distintas categorías. En el caso de la cuarta categoría de trabajadores con jornada completa, se sumarán $20.000 al básico, mientras que para el resto de las categorías el incremento será de $10.000.
Aumento del 2% y nueva suma fija remuneratoria
Además de la incorporación de montos al básico, el nuevo acuerdo contempla un incremento salarial del 2% sobre los haberes básicos vigentes a abril de 2026. La actualización impactará también sobre adicionales y sobre el resto de las categorías incluidas en el convenio colectivo de trabajo.
Otro de los puntos de la negociación consiste en la creación de una nueva suma fija remuneratoria mensual de $80.000 para trabajadores de jornada completa. Para las categorías restantes, el monto será proporcional según la carga horaria y las características de cada función. Ese adicional se abonará junto a los salarios de mayo de 2026 y, al tener carácter remunerativo, entrará en el cálculo de otros conceptos salariales.
Escalas salariales de encargados de edificios
Encargado permanente con vivienda:
- 1° categoría: $1.089.785
- 2° categoría: $1.044.377
- 3° categoría: $998.970
- 4° categoría: $908.154
- 1° categoría: $1.260.697
- 2° categoría: $1.208.168
- 3° categoría: $1.155.639
- 4° categoría: $1.050.581
- 1° categoría: $1.089.785
- 2° categoría: $1.044.377
- 3° categoría: $998.970
- 4° categoría: $908.154
- 1° categoría: $1.260.697
- 2° categoría: $1.208.168
- 3° categoría: $1.155.639
- 4° categoría: $1.050.581
- 1° categoría: $630.349
- 2° categoría: $604.084
- 3° categoría: $577.820
- 4° categoría: $525.291
- 1° categoría: $1.089.785
- 2° categoría: $1.044.377
- 3° categoría: $998.970
- 4° categoría: $908.154
- 1° categoría: $1.260.697
- 2° categoría: $1.208.168
- 3° categoría: $1.155.639
- 4° categoría: $1.050.581
Mayordomo con vivienda:
- 1° categoría: $1.125.952
- 2° categoría: $1.079.038
- 3° categoría: $1.032.123
- 4° categoría: $938.294
- 1° categoría: $1.307.486
- 2° categoría: $1.253.008
- 3° categoría: $1.198.529
- 4° categoría: $1.089.572
- 1° categoría: $1.555.281
- 2° categoría: $1.555.281
- 3° categoría: $1.555.281
- 4° categoría: $1.555.281