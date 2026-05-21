Cuánto cobra un encargado de edificio en mayo 2026 con la nueva suba salarial

El acuerdo se alcanzó junto al Suterh, sindicato que encabeza Víctor Santa María, y mantiene la estructura definida en la negociación salarial anterior. Según el acta firmada el 12 de mayo, las partes establecieron la incorporación de montos al salario básico de distintas categorías. En el caso de la cuarta categoría de trabajadores con jornada completa, se sumarán $20.000 al básico, mientras que para el resto de las categorías el incremento será de $10.000.