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El tenso cruce entre el legislador Leandro Santoro y Leila Gianni por su pasado peronista

Santoro expuso el pasado militante de Gianni y desató un escándalo en vivo en el programa de Marcelo Bonelli.

El legislador porteño Leandro Santoro criticó a los libertarios.
El legislador porteño Leandro Santoro criticó a los libertarios.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Leandro Santoro cruzó a Leila Gianni en el programa A dos voces al revelar con una foto que la actual referente libertaria militaba para el peronismo en el año 2021.
  • Santoro mostró una imagen de Gianni repartiendo boletas para él en 2021, lo que desató chicanas cruzadas, acusaciones de hipocresía y fuertes críticas de Gianni al kirchnerismo.
  • El episodio expone las tensiones por el transfuguismo político en Argentina y cómo el archivo personal se utiliza para desacreditar la coherencia de los discursos actuales.
Resumen generado con IA

Un debate televisivo en "A dos voces" (TN) derivó en un feroz pase de facturas cuando Leandro Santoro sacó a relucir el "archivo" de Leila Gianni. El legislador porteño exhibió en su celular una foto de la actual concejala de La Libertad Avanza (LLA) haciendo campaña para el peronismo en 2021. “Mirá, esta sos vos repartiendo volantes para mí”, disparó Santoro.

La reacción de Gianni osciló entre el sarcasmo y la confrontación directa. “¡Ay, qué linda que estaba! Me encanta”, ironizó la dirigente libertaria ante la imagen donde se la veía haciendo los dedos en V. Santoro no retrocedió: “Eras una gran compañera, una gran militante. Lo que pasa es que es una hipocresía total”.

“2021 y vos repartiendo volantes para mí”, insistió Santoro, todavía con el celular en la mano. “Aparte, gratis: militante. Porque aparte la gente hablaba bien de vos. Vos eras una gran compañera: una gran militante”, siguió el legislador K, sin darle la posibilidad a Gianni de dar su descargo.

El clima se caldeó aún más cuando Gianni intentó retomar el eje económico. Al sentirse interrumpida, lanzó una frase que se volvió viral: “Callate la boca y escuchá. Dijiste que es de fascista no dejar hablar, entonces: shhh”. La edil de La Matanza acusó al kirchnerismo de generar "clientelismo y pobreza", al tildar a Alberto Fernández de "fajador serial" y a Cristina Kirchner de "condenada".

Mientras Gianni enumeraba los supuestos logros de la gestión de Javier Milei -asegurando que el Presidente "puso a la Argentina de pie"-, Santoro optó por cerrar el intercambio con una risa irónica, dejando en evidencia la metamorfosis política de su interlocutora.

Temas Buenos AiresAlberto FernándezJavier MileiLeandro Santoro
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