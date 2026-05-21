El tenso cruce entre el legislador Leandro Santoro y Leila Gianni por su pasado peronista

La reacción de Gianni osciló entre el sarcasmo y la confrontación directa. “¡Ay, qué linda que estaba! Me encanta”, ironizó la dirigente libertaria ante la imagen donde se la veía haciendo los dedos en V. Santoro no retrocedió: “Eras una gran compañera, una gran militante. Lo que pasa es que es una hipocresía total”.