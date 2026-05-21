Horóscopo chino para este jueves 21 de mayo: qué le espera a cada signo en el amor y el trabajo, según Ludovica Squirru

El jueves llegará con una energía marcada por los cambios, las decisiones y la necesidad de avanzar en temas que vienen postergándose, según las predicciones de la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru. Será una jornada ideal para ordenar prioridades, revisar vínculos y prestar atención tanto al bienestar emocional como al físico.