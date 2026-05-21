Horóscopo chino para este jueves 21 de mayo: qué le espera a cada signo en el amor y el trabajo, según Ludovica Squirru
El horóscopo chino de este jueves anticipa una jornada de cambios, decisiones y movimientos importantes para todos los signos. Descubrí qué dicen las predicciones para la Rata, el Dragón, la Serpiente y los demás animales del zodíaco oriental.
Resumen para apurados
- Ludovica Squirru presentó este jueves 21 de mayo sus predicciones del horóscopo chino para orientar a cada signo en decisiones clave de amor y trabajo.
- La jornada se presenta ideal para ordenar prioridades y revisar vínculos, con recomendaciones específicas de autocuidado, límites emocionales y proyectos para cada animal.
- Estas guías astrológicas reflejan el creciente interés por el autoconocimiento y la búsqueda de herramientas místicas para afrontar la incertidumbre laboral y afectiva.
El jueves llegará con una energía marcada por los cambios, las decisiones y la necesidad de avanzar en temas que vienen postergándose, según las predicciones de la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru. Será una jornada ideal para ordenar prioridades, revisar vínculos y prestar atención tanto al bienestar emocional como al físico.
Mientras algunos signos del horóscopo chino sentirán impulso para iniciar nuevos proyectos o concretar acuerdos, otros deberán trabajar la paciencia y bajar el nivel de exigencia personal. Las emociones también tendrán un papel importante durante el día.
Horóscopo chino: las predicciones signo por signo para este jueves
Rata
Una situación vinculada al pasado podría reaparecer de manera inesperada y despertar emociones intensas.
Buey
La energía será favorable para cuestiones laborales y económicas. Buen momento para organizar proyectos y tomar decisiones prácticas.
Tigre
El día impulsará definiciones importantes. Será una oportunidad ideal para resolver asuntos que venís evitando.
Conejo
Habrá necesidad de poner límites emocionales y proteger la propia energía frente a personas demandantes.
Dragón
La jornada favorecerá encuentros, acuerdos y avances personales que podrían abrir nuevas oportunidades.
Serpiente
Será importante prestar atención al cansancio físico y mental. El cuerpo podría dar señales que no conviene ignorar.
Caballo
La creatividad estará potenciada y habrá entusiasmo para enfrentar cambios o nuevos desafíos.
Qué energías dominarán el día según el horóscopo chino
Cabra
Será un buen día para renovar energías en el hogar, ordenar espacios y generar mayor armonía personal.
Mono
Podría aparecer una propuesta interesante o una sorpresa positiva relacionada con el trabajo o proyectos personales.
Gallo
La recomendación será bajar la autoexigencia y no intentar controlar todo al mismo tiempo.
Perro
La energía emocional mejorará hacia el cierre del día y permitirá ver ciertas situaciones con más claridad.
Chancho
Llegarán respuestas importantes en temas afectivos que venían generando dudas o incertidumbre.