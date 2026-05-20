Falcioni no dio pistas sobre el mercado de pases de Atlético Tucumán, pero anticipó una reunión con la CD

Resumen para apurados
- Tras clasificar a octavos de Copa Argentina en Rosario, el DT de Atlético Tucumán, Julio Falcioni, anunció que planificará el semestre con la dirigencia sin revelar nombres.
- El anuncio ocurrió tras vencer 3-0 a Talleres, triunfo que consolida el esquema táctico del DT y destaca el rendimiento de juveniles como Luciano Vallejo en el primer equipo.
- La próxima reunión de Falcioni con el presidente Mario Leito definirá la estrategia de incorporaciones para el segundo semestre, buscando mantener la competitividad del club.
La goleada 3-0 de Atlético sobre Talleres de Córdoba no sólo significó el pase a los octavos de final de la Copa Argentina. También pareció confirmar la consolidación de una idea futbolística que Julio César Falcioni intenta instalar desde su llegada al club. Y el propio entrenador lo dejó en claro luego del partido.
“Hay que felicitar a los jugadores porque hicieron un gran partido ante un rival difícil como Talleres”, señaló el DT en conferencia de prensa. “Con el esfuerzo de los jugadores venimos fortaleciendo el día a día. Lo de River ya había sido importante desde lo emocional y fue motivador para afrontar este partido”, agregó.
Falcioni destacó especialmente la evolución colectiva del equipo y remarcó que el funcionamiento mostrado en Rosario fue producto del trabajo realizado durante las últimas semanas. “Después de River tuvimos un comienzo de semana tratando de fortalecer lo físico y, cuando salió la programación del partido, empezamos a prepararlo. Creo que salió un partido pleno en cuanto a movimientos, coberturas y salidas rápidas para lastimar al adversario”, explicó.
El entrenador también consideró que Atlético podría haber liquidado el partido mucho antes debido a la cantidad de situaciones generadas en el primer tiempo. “Pudimos definirlo mucho antes porque tuvimos tres o cuatro ocasiones claras. Eso es por el esfuerzo de los jugadores y el convencimiento”, aseguró.
Uno de los puntos que más resaltó el DT fue la aparición de futbolistas jóvenes dentro de la estructura del equipo. En ese sentido, elogió especialmente a Luciano Vallejo, quien volvió a ser titular y respondió con una actuación sólida.
“Muchos se sorprendieron por la presencia de Vallejo en el partido con River y hoy, pero él tenía mi confianza y sabía que podía desarrollar lo que sabe. Hay que acompañar a los chicos y dejar que sigan trabajando de la misma manera”, sostuvo el “Emperador”.
Además, explicó que una de sus prioridades es observar constantemente a los juveniles para detectar variantes útiles para el funcionamiento colectivo. “Cuando aparecen jugadores jóvenes me pongo contento porque trato de mirar un poco de todo para ver quién puede ser útil para el equipo”, afirmó.
Respecto al mercado de pases, Falcioni evitó profundizar demasiado. Confirmó que en los próximos días mantendrá una reunión con el presidente Mario Leito para planificar el segundo semestre, aunque dejó en claro que no le gusta hablar sobre posibles incorporaciones.
“No es bueno que circulen nombres”, dijo. Y, consultado sobre la posible llegada de Guillermo Acosta, fue tajante. “Sé que está en San Juan, pero no puedo opinar sobre ningún jugador por respeto al plantel”, cerró.