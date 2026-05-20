Falcioni no dio pistas sobre el mercado de pases de Atlético Tucumán, pero anticipó una reunión con la CD

Falcioni destacó especialmente la evolución colectiva del equipo y remarcó que el funcionamiento mostrado en Rosario fue producto del trabajo realizado durante las últimas semanas. “Después de River tuvimos un comienzo de semana tratando de fortalecer lo físico y, cuando salió la programación del partido, empezamos a prepararlo. Creo que salió un partido pleno en cuanto a movimientos, coberturas y salidas rápidas para lastimar al adversario”, explicó.