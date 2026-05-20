Boom de viajes a Japón: el país asiático registra un récord histórico de turistas argentinos

Resumen para apurados
- Un récord de 33.838 turistas argentinos viajó a Japón en 2025 debido al menor costo por la devaluación del yen y una mayor afinidad cultural con el país asiático.
- El flujo creció un 70% respecto de 2024, superando el récord prepandemia de 2019. El destino es más accesible por la baja del yen, compensando los altos costos de los aéreos.
- Este auge posiciona a Argentina como el tercer mercado hispanohablante clave para agencias de Asia, consolidando un cambio de preferencia hacia destinos no tradicionales.
Japón atraviesa un verdadero boom turístico entre los argentinos. Durante 2025, el país asiático alcanzó un récord histórico de visitantes provenientes de la Argentina: 33.838 personas viajaron al destino, según datos de la Japan National Tourism Organization (JNTO).
La cifra representa un crecimiento interanual superior al 70% y dejó atrás el máximo histórico registrado en 2019, consolidando a Japón como uno de los destinos internacionales más buscados por los viajeros argentinos.
El fenómeno refleja no solo la recuperación del turismo internacional tras los años de pandemia, sino también un cambio en las preferencias de viaje. Japón dejó de ser un destino reservado para un público reducido y comenzó a captar cada vez más turistas interesados en experiencias culturales, gastronomía, tecnología, seguridad y circuitos alejados de las rutas europeas tradicionales.
“En los últimos años hemos observado un aumento sostenido en la llegada de turistas provenientes de Argentina, impulsado por una combinación de factores, como una mayor percepción de valor del destino, el creciente interés por Asia y una afinidad cultural cada vez más profunda con Japón”, explicó Masumi Yamada.
Viajar a Japón: cuánto cuesta
Aunque históricamente Japón fue considerado un destino costoso, el escenario cambió en los últimos años. La depreciación del yen mejoró el poder de compra de los turistas internacionales y volvió más competitivos los precios en destino.
Actualmente, gastos cotidianos como comidas o cafetería pueden resultar incluso más accesibles que en algunas ciudades europeas. Un plato de ramen cuesta entre U$S 5 y U$S 8, mientras que un café puede conseguirse desde U$S 2 o U$S 3.
El mayor desembolso sigue siendo el pasaje aéreo. Para viajar durante las últimas dos semanas de octubre, los vuelos para la ruta Buenos Aires-Tokio parten desde $4.119.170 con dos escalas. Las alternativas con una sola escala ascienden a $5.388.743.
Desde el sector turístico recomiendan organizar el viaje con varios meses de anticipación para acceder a mejores tarifas, especialmente por tratarse de vuelos que superan un día completo de duración.
Las agencias especializadas en Asia ofrecen paquetes de distintas duraciones y categorías. Los precios dependen del recorrido, la hotelería y las excursiones incluidas.
Actualmente, un paquete de 10 días por Japón, sin pasaje aéreo y con alojamiento en hoteles tres estrellas, cuesta desde U$S 5.815. En tanto, un circuito de 17 días puede alcanzar los U$S 8.265.
Según David Esteban, Argentina ya se convirtió en el tercer mercado más importante para la empresa, detrás de España y México. “El año pasado tuvimos un crecimiento del 15% en la cantidad de pasajeros argentinos. Es un público que viaja preparado, con información y con ganas de vivir Japón de manera auténtica”, sostuvo.
El interés cultural detrás del fenómeno
La expansión del turismo hacia Japón también está vinculada al creciente interés de los argentinos por la cultura japonesa, impulsado en los últimos años por la gastronomía, el diseño, el anime y la tecnología.
Además, durante 2025 el vínculo cultural adquirió una relevancia especial por la conmemoración del 140° aniversario de la inmigración japonesa en la Argentina. “Hay un interés cada vez mayor por entender la cultura japonesa desde adentro, no solo recorrerla”, señaló Keika Furukawa.
El crecimiento argentino se produce en paralelo a un contexto de expansión global del turismo japonés. Durante 2025, Japón recibió 42,7 millones de visitantes extranjeros, la cifra más alta de su historia.
En el caso argentino, el salto fue contundente: en 2024 viajaron 19.809 turistas al país asiático y un año después la cifra escaló a 33.838, superando ampliamente el récord previo de 23.805 visitantes registrado en 2019.