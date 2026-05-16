Uno de los desiertos más impactantes del mundo está en la Argentina: un laberinto blanco en el norte del país

Campo de Piedra Pómez es un punto en la inmensidad de la Puna catamarqueña. Allí, la roca petrificada se convierte en un océano blanco que inunda el horizonte. Las caminatas se suspenden sobre el oleaje de la piedra que se detiene en surcos y crestas inmensas suspendidas en el tiempo. Similar a los paisajes que se verían en la Luna, esta vasta área se encuentra a 3000 y 4000 metros sobre el nivel del mar y sus gigantes de roca pueden llegar hasta los cuatro metros de altura.