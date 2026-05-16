Secciones
SociedadTurismo

Uno de los desiertos más impactantes del mundo está en la Argentina: un laberinto blanco en el norte del país

En la inmensidad de la Puna, no es la arena ni las dunas las que conforman un desierto blanco que se supende a 400 metros de altura.

Campo de Piedra Pómez, un paisaje lunar en la Tierra. Campo de Piedra Pómez, un paisaje lunar en la Tierra. Imagen: Argentina.gob.ar
Por Luisina Acosta Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • El Campo de Piedra Pómez, un desierto blanco en la Puna de Catamarca, destaca como atractivo turístico único formado por erupciones volcánicas y erosión eólica hace milenios.
  • Originado por el volcán Blanco, este laberinto de magma petrificado fue declarado Área Protegida en 2012. Su acceso requiere vehículos 4x4 debido a la complejidad del terreno andino.
  • La regulación del ecoturismo busca preservar este ecosistema frágil ante el interés global. Su puesta en valor consolida al norte argentino como destino de naturaleza de élite.
Resumen generado con IA

El magma petrificado provoca ondulaciones de todo tipo. De repente, la sensación de estar parado en un océano blanco se vuelve abrumadora. Un oleaje estático configura uno de los paisajes más asombrosos del mundo producto de los impulsos volcánicos y las cinceladas pacientes de los vientos. Campo de Piedra Pómez en Catamarca es un extenso escenario donde la nada cobra un espesor asombroso, envuelto en una naturaleza muerta que deja sin aliento a los visitantes.

El pintoresco pueblo argentino que alberga uno de los lagos más grandes de Sudamérica

El pintoresco pueblo argentino que alberga uno de los lagos más grandes de Sudamérica

Campo de Piedra Pómez es un punto en la inmensidad de la Puna catamarqueña. Allí, la roca petrificada se convierte en un océano blanco que inunda el horizonte. Las caminatas se suspenden sobre el oleaje de la piedra que se detiene en surcos y crestas inmensas suspendidas en el tiempo. Similar a los paisajes que se verían en la Luna, esta vasta área se encuentra a 3000 y 4000 metros sobre el nivel del mar y sus gigantes de roca pueden llegar hasta los cuatro metros de altura.

Un desierto singular suspendido en las alturas

Ubicado a 63 kilómetros de la Villa de Antofagasta y a 10 kilómetros de El Peñón, Campo de Piedra Pómez es un desierto singular, considerado uno de los más asombrosos del mundo. Este fue resultado de la actividad volcánica, donde las erupciones se enfriaron para convertirse en roca blanca y los fenómenos meteorológicos y el paso del tiempo le dieron ese aspecto de formaciones que superan la imaginación.

Este capricho geológico, que se extiende a lo largo de 25 kilómetros, ofrece una experiencia cromática camaleónica. La paleta de colores muta con el pasar de las horas: los blancos y grises pálidos de la mañana se transforman en intensos tonos anaranjados y amarillos cuando el sol comienza a caer. Para los aventureros, el terreno propone un desafío de suaves ondulaciones que, tras un breve ascenso, recompensa a los ojos con panorámicas espectaculares que justifican el viaje.

Recomendaciones para explorar la Puna

El misticismo del lugar invita a realizar caminatas silenciosas, safaris fotográficos y avistamiento de aves, siendo el circuito de los "Gigantes de Piedra Pómez" uno de los más imponentes. Sin embargo, la Puna impone sus reglas. Los expertos recomiendan programar las visitas entre septiembre y marzo, ya que el crudo invierno catamarqueño complica los traslados. Asimismo, el horario matutino es el ideal para ganarle de mano a los intensos y gélidos vientos que suelen desatarse después del mediodía.

La ciencia estima que este escenario de ciencia ficción se originó hace unos cien mil años. Fue el resultado de colosales eventos volcánicos, principalmente por las emisiones del volcán Blanco —también conocido como Robledo—. Los milenios hicieron el resto: la erosión y el implacable viento puneño tallaron las caprichosas formas de las rocas.

Cómo llegar a este santuario

Para preservar este tesoro, el Campo de Piedra Pómez fue declarado Área Natural Protegida en 2012. El sitio cuenta con el cuidado de guardaparques y un reglamento estricto para garantizar el bajo impacto ambiental: está terminantemente prohibido ingresar con vehículos al corazón del campo. El ecoturismo, la contemplación y el respeto por el entorno son las únicas huellas permitidas para resguardar la magia del lugar.

Llegar a este confín catamarqueño requiere planificación. Desde San Fernando del Valle de Catamarca separan unos 522 kilómetros de aventura. El acceso definitivo se realiza desde Corral Quemado (a 190 kilómetros), transitando la mística Ruta Provincial Nº 43. Es un camino de paisajes colosales, montañas imponentes y vientos fuertes, apto únicamente para vehículos 4x4 debido a la complejidad del terreno. Para quienes no dispongan de este tipo de rodados, la opción ideal es contratar excursiones con guías o baqueanos locales desde El Peñón, Antofagasta, Belén o Santa María.

Temas Catamarca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse
1

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura
2

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Hoy un auto chino cambia cada dos años: Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz
3

"Hoy un auto chino cambia cada dos años": Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ
4

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

14 advertencias en el extraño país del diputesla
5

14 advertencias en el extraño país del "diputesla"

Ranking notas premium
La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT
1

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de Pichón Segura e insiste por una junta médica
2

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

Pichón Segura, con fecha para el juicio abreviado: Es un traje a medida, dijo Pelli
3

"Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar
4

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito
5

"Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

Más Noticias
La ola de frío llegará junto a alertas meteorológicas por vientos de 100 km/h

La ola de frío llegará junto a alertas meteorológicas por vientos de 100 km/h

Cuáles son las mejores razas de perros para vivir en casa, según especialistas

Cuáles son las mejores razas de perros para vivir en casa, según especialistas

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Canessa-Puccio: el rugby, la moral y una historia atravesada por los Andes

Canessa-Puccio: el rugby, la moral y una historia atravesada por los Andes

Hoy un auto chino cambia cada dos años: Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz

"Hoy un auto chino cambia cada dos años": Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz

“Siempre es un caos”: obra frenada y reclamos en el Acceso Sur a la capital

“Siempre es un caos”: obra frenada y reclamos en el Acceso Sur a la capital

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

Comentarios