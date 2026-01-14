Maternidad postergada y fertilidad: el relato en primera persona que rompe el silencio en Tucumán

Durante años, la maternidad fue pensada como una etapa casi automática en la vida de las mujeres. Sin embargo, los cambios sociales, laborales y económicos modificaron ese esquema y hoy muchas deciden postergar ese proyecto. De lo que poco se habla, tanto en Tucumán como en el mundo, es de las consecuencias que esa postergación puede tener sobre la fertilidad. Con un testimonio en primera persona, Micaela Viña -asesora legislativa y ex candidata a diputada nacional por la provincia- puso en palabras una experiencia que atraviesa a miles de mujeres.