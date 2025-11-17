Oasis reescribió su historia en el país con dos noches “bíblicas”

El calor del público durante las dos presentaciones de la mítica banda, hizo que algunos de sus últimos posteos en redes sociales mostraran fotos y videos de lo que se vivió en las noches de Buenos Aires, donde se observa a fanáticos con tatuajes con frases como “We’re all part of the masterplan”, remeras que cuestionaban “Where the f*** is Liam Gallagher?”, y hasta una camiseta del Manchester City intervenida con títulos de sus más famosas canciones.