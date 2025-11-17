Secciones
Oasis reescribió su historia en el país con dos noches “bíblicas”

Los británicos volvieron a Argentina con dos presentaciones imponentes.

MULTITUDINARIO. Más de 85.000 personas se hicieron presente en cada uno de los shows de los Gallagher. MULTITUDINARIO. Más de 85.000 personas se hicieron presente en cada uno de los shows de los Gallagher.
Después de 16 años, Oasis volvió a pisar el Estadio Monumental. Las noches del 15 y 16 de noviembre marcaron un capítulo emocional para la banda británica y sus seguidores argentinos. En el marco de su gira Live ’25, Liam y Noel Gallagher reunieron a 85.000 personas en cada función, creando una atmósfera que osciló entre la euforia del reencuentro y la ternura de los momentos íntimos.

La apertura estuvo a cargo de Richard Ashcroft, ex líder de The Verve, quien interpretó “Bitter Sweet Symphony” con una dedicatoria muy especial: la letra fue dedicada a Diego Maradona, mientras vestía la camiseta de la selección argentina.

Cuando Oasis finalmente subió al escenario, lo hizo con “Hello” como primera canción, dando paso a un repaso contundente de sus grandes clásicos: “Acquiesce”, “Morning Glory”, “Some Might Say”, “Cigarettes & Alcohol”, “Supersonic”, entre otros.

Noel tuvo su momento en guitarra acústica, acompañado por un trío de vientos, para interpretar “Talk Tonight” y “Half the World Away” con una sensibilidad distinta, casi confesional.

La relación entre Oasis y Argentina se volvió más simbólica cuando, en “Live Forever”, las pantallas proyectaron una imagen en blanco y negro de Maradona. El rostro del futbolista iluminó el estadio, provocando una reacción intensa: banderas argentinas, camisetas albicelestes y miles de celulares alzados como una ola colectiva.

Liam, fiel a su estilo directo, bromeó con la prohibición de alcohol en el estadio. “Son los número uno, incluso sin el alcohol”, dijo para arrancar risas y aplausos por igual.

Cierre épico

El cierre fue épico para los fans que esperaron décadas para volver a ver a los hermanos juntos. Tras “The Masterplan”, “Don’t Look Back in Anger”, “Wonderwall” y “Champagne Supernova”, los hermanos Gallagher se abrazaron en el centro del escenario, sellando una noche de reconciliación que muchos creían imposible.

Las dos jornadas estuvieron marcadas por la presencia de figuras destacadas del espectáculo local con Wanda Nara, Luciana Salazar, Facundo Pieres, Melody Luz y Matías Martín estuvieron entre el público. Mientras que la estrella internacional Matt Smith llegó al Más Monumental también contagiado por la energía vintage y moderna de Oasis.

Pero más allá del espectáculo, lo que se vivió fue algo casi ritual, una marea humana formada por fans de distintas generaciones, muchos de los cuales crecieron con los Gallagher en los ’90, y otros que descubrieron sus canciones décadas después en redes sociales.

El calor del público durante las dos presentaciones de la mítica banda, hizo que algunos de sus últimos posteos en redes sociales mostraran fotos y videos de lo que se vivió en las noches de Buenos Aires, donde se observa a fanáticos con tatuajes con frases como “We’re all part of the masterplan”, remeras que cuestionaban “Where the f*** is Liam Gallagher?”, y hasta una camiseta del Manchester City intervenida con títulos de sus más famosas canciones.

Estas expresiones fueron solo una muestra de lo que muchos de sus seguidores ya sospechaban; que para Oasis, Argentina no es solo un destino de gira, es una casa.

Oasis en Argentina: Liam Gallagher llegó al país y le firmó autógrafos a los fans

Oasis en Argentina: Liam Gallagher llegó al país y le firmó autógrafos a los fans

Noel Gallagher llegó a Argentina y antes del show de Oasis recorrió las calles porteñas

Noel Gallagher llegó a Argentina y antes del show de Oasis recorrió las calles porteñas

Oasis eligió a un equipo de fútbol para grabar su documental en Argentina: ¿cuál es y por qué?

Oasis eligió a un equipo de fútbol para grabar su documental en Argentina: ¿cuál es y por qué?

Matt Smith sorprendió a los argentinos paseando por pleno Palermo

Matt Smith sorprendió a los argentinos paseando por pleno Palermo

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

