Secciones
SociedadSalud

Avena de noche o de mañana: cuál es el mejor momento para consumirla

Aunque suele asociarse al desayuno, cada vez más especialistas analizan qué ocurre cuando la avena se consume por la noche. Energía, saciedad y descanso aparecen entre los posibles efectos que despiertan interés.

Consumir salvado de avena ofrece múltiples beneficios para la salud
Consumir salvado de avena ofrece múltiples beneficios para la salud Clarín
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • Nutricionistas recomiendan consumir avena de noche en Argentina para mejorar el sueño y la saciedad, desafiando el mito de que es un alimento exclusivo del desayuno.
  • Este cereal de absorción lenta aporta triptófano y melatonina. Expertos sugieren consumirlo remojado y combinado con proteínas o vegetales para facilitar la digestión nocturna.
  • La avena nocturna se consolida como una tendencia clave para evitar el picoteo y mejorar el descanso, redefiniendo las pautas de alimentación saludable a futuro.
Resumen generado con IA

La avena dejó de ser un alimento exclusivo del desayuno y comenzó a ganar espacio en distintas comidas del día gracias a sus propiedades nutricionales. Rica en fibra, vitaminas y minerales, este cereal es considerado por muchos especialistas como un gran aliado para mantener una alimentación equilibrada.

Avena trasnochada: la receta saludable y fácil que muchos eligen para el desayuno

Avena trasnochada: la receta saludable y fácil que muchos eligen para el desayuno

Aunque suele consumirse por la mañana, algunos expertos aseguran que incorporarla durante la noche también puede aportar importantes beneficios para el organismo, especialmente en relación con el descanso, la digestión y el control del apetito.

Por qué la avena puede ser una buena opción para la cena

Especialistas en nutrición explicaron que la avena tiene características particulares que la convierten en una excepción dentro de los cereales recomendados para la noche. Según detalló, se trata de un hidrato de carbono de absorción lenta, con alto contenido en fibra y pocas calorías, lo que ayuda a generar sensación de saciedad por más tiempo y evita el picoteo nocturno.

Además, la avena favorece el tránsito intestinal y puede contribuir a disminuir la sensación de hinchazón al día siguiente. Otro de los puntos destacados por la especialista es su contenido de triptófano y melatonina, compuestos vinculados a la relajación y a una mejor calidad del sueño.

Cómo consumir avena por la noche de forma saludable

Los especialistas recomiendan no ingerir avena sola durante la cena. Lo ideal es combinarla con proteínas, frutas o vegetales para lograr un plato más equilibrado y nutritivo.

Entre las preparaciones sugeridas aparecen las tortillas de avena con huevo y verduras, los copos de avena mezclados con yogur natural o kéfir y los crêpes elaborados con bebida vegetal sin azúcar.

También aconsejan remojar previamente los copos de avena para mejorar su digestión y reducir posibles molestias intestinales. Esta práctica, además, potencia sus efectos prebióticos, especialmente cuando se combina con alimentos fermentados.

Avena de noche o de mañana: cuál es el mejor momento para consumirla

El momento ideal para incorporar avena depende de los objetivos de cada persona. Por la mañana, puede aportar energía sostenida y ayudar a controlar el hambre entre comidas. En cambio, por la noche se presenta como una alternativa liviana para quienes buscan cenar algo saciante sin excesos.

La especialista señaló que este alimento puede ser útil para quienes intentan evitar comer después de la cena, facilitar períodos de ayuno intermitente o recuperar energía luego de realizar actividad física.

Gracias a su combinación de fibra, nutrientes y efecto relajante, la avena nocturna comenzó a posicionarse como una opción cada vez más elegida dentro de las rutinas de alimentación saludable.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina
1

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Entre Tik Tok y subestimaciones, siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo
2

Entre Tik Tok y "subestimaciones", siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
3

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes
4

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso
5

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
2

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución
3

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección
4

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

Tafí Viejo, la serie: Ahí estamos nosotros, el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro
5

"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Más Noticias
Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

¿Hay que abrigar a los perros? Las claves para detectar si tienen frío

¿Hay que abrigar a los perros? Las claves para detectar si tienen frío

Avena trasnochada: la receta saludable y fácil que muchos eligen para el desayuno

Avena trasnochada: la receta saludable y fácil que muchos eligen para el desayuno

PAMI endurece controles y exige validar identidad para mantener los servicios digitales

PAMI endurece controles y exige validar identidad para mantener los servicios digitales

“No somos impugnadores seriales”: Cabrera y Abdala justificaron su presentación judicial contra la candidatura de Pagani en la UNT

“No somos impugnadores seriales”: Cabrera y Abdala justificaron su presentación judicial contra la candidatura de Pagani en la UNT

Enfermedades poco frecuentes: el Hospital Garrahan reconoció a una médica tucumana

Enfermedades poco frecuentes: el Hospital Garrahan reconoció a una médica tucumana

Comentarios