Avena de noche o de mañana: cuál es el mejor momento para consumirla

Por qué la avena puede ser una buena opción para la cena

Especialistas en nutrición explicaron que la avena tiene características particulares que la convierten en una excepción dentro de los cereales recomendados para la noche. Según detalló, se trata de un hidrato de carbono de absorción lenta, con alto contenido en fibra y pocas calorías, lo que ayuda a generar sensación de saciedad por más tiempo y evita el picoteo nocturno.