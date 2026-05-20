Avena de noche o de mañana: cuál es el mejor momento para consumirla

Resumen para apurados
- Nutricionistas recomiendan consumir avena de noche en Argentina para mejorar el sueño y la saciedad, desafiando el mito de que es un alimento exclusivo del desayuno.
- Este cereal de absorción lenta aporta triptófano y melatonina. Expertos sugieren consumirlo remojado y combinado con proteínas o vegetales para facilitar la digestión nocturna.
- La avena nocturna se consolida como una tendencia clave para evitar el picoteo y mejorar el descanso, redefiniendo las pautas de alimentación saludable a futuro.
La avena dejó de ser un alimento exclusivo del desayuno y comenzó a ganar espacio en distintas comidas del día gracias a sus propiedades nutricionales. Rica en fibra, vitaminas y minerales, este cereal es considerado por muchos especialistas como un gran aliado para mantener una alimentación equilibrada.
Aunque suele consumirse por la mañana, algunos expertos aseguran que incorporarla durante la noche también puede aportar importantes beneficios para el organismo, especialmente en relación con el descanso, la digestión y el control del apetito.
Por qué la avena puede ser una buena opción para la cena
Especialistas en nutrición explicaron que la avena tiene características particulares que la convierten en una excepción dentro de los cereales recomendados para la noche. Según detalló, se trata de un hidrato de carbono de absorción lenta, con alto contenido en fibra y pocas calorías, lo que ayuda a generar sensación de saciedad por más tiempo y evita el picoteo nocturno.
Además, la avena favorece el tránsito intestinal y puede contribuir a disminuir la sensación de hinchazón al día siguiente. Otro de los puntos destacados por la especialista es su contenido de triptófano y melatonina, compuestos vinculados a la relajación y a una mejor calidad del sueño.
Cómo consumir avena por la noche de forma saludable
Los especialistas recomiendan no ingerir avena sola durante la cena. Lo ideal es combinarla con proteínas, frutas o vegetales para lograr un plato más equilibrado y nutritivo.
Entre las preparaciones sugeridas aparecen las tortillas de avena con huevo y verduras, los copos de avena mezclados con yogur natural o kéfir y los crêpes elaborados con bebida vegetal sin azúcar.
También aconsejan remojar previamente los copos de avena para mejorar su digestión y reducir posibles molestias intestinales. Esta práctica, además, potencia sus efectos prebióticos, especialmente cuando se combina con alimentos fermentados.
Avena de noche o de mañana: cuál es el mejor momento para consumirla
El momento ideal para incorporar avena depende de los objetivos de cada persona. Por la mañana, puede aportar energía sostenida y ayudar a controlar el hambre entre comidas. En cambio, por la noche se presenta como una alternativa liviana para quienes buscan cenar algo saciante sin excesos.
La especialista señaló que este alimento puede ser útil para quienes intentan evitar comer después de la cena, facilitar períodos de ayuno intermitente o recuperar energía luego de realizar actividad física.
Gracias a su combinación de fibra, nutrientes y efecto relajante, la avena nocturna comenzó a posicionarse como una opción cada vez más elegida dentro de las rutinas de alimentación saludable.