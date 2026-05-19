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Revelaron qué le pidió Ancelotti a Neymar para devolverle un lugar en la selección de Brasil

El entrenador italiano habló con el delantero de Santos y le explicó cuál será su nuevo rol en la "Verdeamarela".

Revelaron qué le pidió Ancelotti a Neymar para devolverle un lugar en la selección de Brasil
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Carlo Ancelotti le comunicó a Neymar las condiciones para volver a la selección de Brasil en 2026: deberá aceptar nuevas normas de disciplina y perderá su estatus de intocable.
  • Luego de tres años fuera por lesiones, el DT italiano le quitó la capitanía y la titularidad fija. El jugador del Santos aceptó el nuevo rol para ser incluido en la convocatoria.
  • La medida busca imponer una cultura de meritocracia y orden en el plantel brasileño. El impacto futuro dependerá de si Neymar logra liderar desde el juego y no desde el privilegio.
Resumen generado con IA

Carlo Ancelotti empezó a marcar su estilo en la selección de Brasil y una de sus primeras decisiones fuertes tuvo como protagonista a Neymar. El técnico italiano se comunicó personalmente con el delantero del Santos para explicarle bajo qué condiciones volvería a tener un lugar en la Verdeamarela rumbo al Mundial 2026.

Según reveló Globo Esporte, la charla se produjo días antes del anuncio oficial de la lista definitiva para la Copa del Mundo. Allí, Ancelotti y el director deportivo Rodrigo Caetano le dejaron en claro al crack brasileño que el nuevo ciclo tendría reglas diferentes.

Neymar ya no será intocable en Brasil

Durante la conversación, el entrenador le explicó a Neymar que ya no sería el capitán de la selección y que tampoco tendría garantizada la titularidad. Además, le aclaró que todos los futbolistas deberán respetar nuevas normas internas relacionadas con la disciplina y la convivencia dentro del plantel.

La intención del cuerpo técnico era evitar privilegios y establecer un funcionamiento igualitario para todas las figuras del equipo brasileño. Incluso, según trascendió en la prensa local, también se habló de reducir la exposición mediática y ordenar ciertos manejos vinculados al entorno de la selección.

Lejos de molestarse, Neymar aceptó las condiciones y mostró predisposición para adaptarse al nuevo escenario. Esa respuesta terminó de convencer a Ancelotti, que decidió incluirlo entre los 26 convocados para el Mundial.

La frase de Ancelotti sobre Neymar

“Quiero ser claro y honesto: jugará si se lo merece”, afirmó el entrenador italiano durante la conferencia de prensa posterior al anuncio de la lista.

Luego agregó: “Tiene el mismo rol y las mismas obligaciones que los otros 25 jugadores. Puede jugar, no jugar, entrar desde el banco o ser titular. No quiero poner toda la responsabilidad sobre un solo futbolista”.

El regreso de Neymar se produce después de casi tres años de ausencia en la selección brasileña, atravesados por lesiones, conflictos físicos y un largo período lejos de su mejor nivel.

Neymar vuelve en medio de dudas físicas

La Confederación Brasileña también siguió de cerca las molestias musculares que el delantero sufrió recientemente jugando para Santos frente a Coritiba. Después de descartar una lesión grave, el cuerpo técnico tomó la decisión definitiva de llevarlo al Mundial en lugar de Joao Pedro.

Tras confirmarse su convocatoria, el propio Ancelotti reveló que Neymar le envió un mensaje privado para agradecerle la confianza y la oportunidad de volver a vestir la camiseta de Brasil en una Copa del Mundo.

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