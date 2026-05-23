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La argentina que creó cultivos resistentes al cambio climático recibió uno de los premios más importantes del mundo

Raquel Chan, investigadora superior del Conicet, fue distinguida por el L'Oréal-Unesco.

CIENCIA ARGENTINA. Trigo, maíz, arroz y soja forman parte de las investigaciones de Raquel Chan, una referente argentina en biología vegetal y resiliencia climática. / CONICET
CIENCIA ARGENTINA. Trigo, maíz, arroz y soja forman parte de las investigaciones de Raquel Chan, una referente argentina en biología vegetal y resiliencia climática. / CONICET
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La científica del Conicet Raquel Chan recibió el premio internacional L'Oréal-Unesco por desarrollar cultivos agrícolas resistentes a factores climáticos extremos.
  • Con trayectoria desde los 80, Chan identificó mecanismos genéticos para proteger cultivos como trigo y maíz, creando herramientas accesibles para la agricultura familiar.
  • Este logro consolida a Argentina como el país latinoamericano con más científicas premiadas y promueve el futuro desarrollo de cultivos con menor huella de carbono.
Resumen generado con IA

Mientras gran parte del mundo discute cómo producir alimentos en medio de eventos climáticos cada vez más extremos, una investigadora argentina acaba recibió uno de los premios científicos más importantes a nivel internacional.

Raquel Chan, investigadora superior del Conicet y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, fue distinguida con el Premio Internacional L’Oréal-Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia”. El reconocimiento destacó sus investigaciones sobre genes vegetales capaces de volver más resistentes a los cultivos frente a sequías, inundaciones, altas temperaturas y otros fenómenos ambientales.

Cómo funciona su investigación

Chan trabaja desde hace años en biología vegetal y agrobiotecnología. Junto a su equipo, logró identificar mecanismos genéticos que ayudan a ciertas plantas a soportar condiciones climáticas adversas.

Ese conocimiento después se aplica en cultivos como trigo, maíz, arroz y soja, con el objetivo de mejorar su tolerancia al estrés hídrico y aumentar la producción de alimentos en escenarios cada vez más complejos para el agro.

“Las plantas son seres vivos excepcionales”, explicó la científica al hablar sobre su trabajo. También destacó que muchas de las investigaciones buscan proteger cultivos vulnerables frente a cambios extremos del ambiente.

CULTIVOS MÁS RESISTENTES. La científica santafesina fue premiada por sus descubrimientos sobre genes capaces de ayudar a las plantas a enfrentar condiciones ambientales extremas. / CONICET CULTIVOS MÁS RESISTENTES. La científica santafesina fue premiada por sus descubrimientos sobre genes capaces de ayudar a las plantas a enfrentar condiciones ambientales extremas. / CONICET

Del laboratorio a los productores

Uno de los puntos más valorados de su trabajo es que los descubrimientos no quedaron solamente en publicaciones académicas.

Chan y su equipo desarrollaron herramientas para agricultura familiar y además impulsaron materiales gratuitos para productores, con videos explicativos en español e inglés para compartir los avances científicos de manera más accesible.

Actualmente, la investigadora también trabaja en proyectos vinculados con cultivos de menor huella de carbono y sistemas agrícolas más sostenibles.

Una trayectoria que empezó en los ‘80

Raquel Chan estudió Bioquímica en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Después volvió a Argentina, realizó su doctorado en Rosario y más tarde continuó estudios posdoctorales en Francia.

Con el tiempo se convirtió en una de las referentes argentinas en agrobiotecnología. Publicó más de 80 investigaciones científicas internacionales y participó en el desarrollo de 10 patentes.

A lo largo de su carrera recibió premios como el Konex de Biotecnología, el Ada Byron y el Premio Fundación Bunge y Born en Agrobiotecnología. Ella también fue nombrada como una de los diez científicos más destacados de América Latina por parte de la BBC.

CIENTÍFICA EJEMPLAR. La científica cuenta con una serie de premios y reconocimientos internacionales. / CONICET CIENTÍFICA EJEMPLAR. La científica cuenta con una serie de premios y reconocimientos internacionales. / CONICET

Un reconocimiento global para la ciencia argentina

El premio L’Oréal-UNESCO distingue cada año a cinco científicas de distintas regiones del mundo. Chan fue elegida como representante de América Latina y el Caribe.

Con este nuevo reconocimiento, Argentina se consolidó como el país latinoamericano con mayor cantidad de investigadoras premiadas en la historia de este programa internacional.

La historia de Chan también deja otra imagen: detrás de muchos avances científicos que impactan en la vida cotidiana hay equipos de investigación que pasan años estudiando algo tan silencioso como una planta.

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