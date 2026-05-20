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¿Cuánto sale un iPhone en Argentina en 2026?: así impactó la baja de impuestos en los precios

El Gobierno nacional festejó la caída de los precios en los dispositivos móviles debido a las recientes reformas tributarias. Un repaso por las cotizaciones actuales de la marca en las principales tiendas del país.

¿Cuánto sale un iPhone en Argentina en 2026?: así impactó la baja de impuestos en los precios
Iphone 17
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino redujo en 2026 los precios de los iPhone al eliminar los aranceles de importación para achicar la brecha de costos con los mercados internacionales.
  • Mediante el decreto 333, se suspendieron los impuestos que hacían a estos celulares hasta 3,5 veces más caros que en EE.UU. Ahora el iPhone 17 base se vende a $2.299.990.
  • Esta medida busca fomentar la competencia frente al sector informal y garantizar una oferta oficial más amplia, proyectando que la tendencia de precios bajos se mantenga.
Resumen generado con IA

El mercado de telefonía móvil en la Argentina registra un cambio significativo en sus valores de venta al público durante el año 2026. La reciente eliminación de aranceles a la importación permite que los dispositivos de alta gama reduzcan su brecha con los mercados internacionales. Según expresó el ministro Luis Caputo, esta transformación se debe a la rebaja de impuestos y a la eliminación de regulaciones comerciales aplicadas por la gestión actual.

Precio, financiación y cuotas del Hot Sale para comprar un iPhone 17

Precio, financiación y cuotas del Hot Sale para comprar un iPhone 17

La medida económica busca fomentar un entorno de mayor competencia frente a la producción nacional y el comercio informal. Desde mediados de enero rige la suspensión completa de los impuestos que anteriormente encarecían el acceso a la tecnología extranjera. 

Valores actuales de los modelos iPhone 17 en Argentina

Para el modelo base del iPhone 17 de 256 GB, el valor oficial se establece en $2.299.990 con todos los tributos incluidos. Los comercios ofrecen opciones de financiación en tres cuotas sin interés o descuentos especiales por pagos al contado. Un agente oficial indicó que el importe incluye "todos los impuestos nacionales y el IVA vigente" en su estructura de costos.

En el segmento superior, el iPhone 17 Pro Max alcanza un precio final de $3.399.990 para su versión inicial de almacenamiento. Los interesados disponen de alternativas de pago en efectivo que reducen el monto a $ 3.059.991 o USD 2.154,92 al tipo de cambio actual. El esquema de precios varía según la capacidad seleccionada, con incrementos importantes para las versiones de 512 GB o 1 TB.

Impacto de la quita de aranceles

La implementación del decreto 333 facilitó un proceso de reducción impositiva gradual que culminó a principios de este año. Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, participó de las reuniones donde se analizó el repunte de la actividad comercial. El Gobierno nacional busca "modificar la estructura de costos de los celulares que llegan desde el exterior" para favorecer al consumidor.

Anteriormente, la carga fiscal generaba una distorsión que elevaba el costo de estos productos hasta niveles muy altos. Durante la gestión precedente, el valor de un dispositivo de este tipo en el territorio nacional llegó a ser 3,5 veces más caro que en USA, según los datos oficiales. El nuevo escenario garantiza una oferta más amplia en canales oficiales para quienes buscan renovar su equipo tecnológico. Esta tendencia a la baja promete mantenerse gracias a la mayor competencia en el sector local.

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