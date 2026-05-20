¿Cuánto sale un iPhone en Argentina en 2026?: así impactó la baja de impuestos en los precios

Anteriormente, la carga fiscal generaba una distorsión que elevaba el costo de estos productos hasta niveles muy altos. Durante la gestión precedente, el valor de un dispositivo de este tipo en el territorio nacional llegó a ser 3,5 veces más caro que en USA, según los datos oficiales. El nuevo escenario garantiza una oferta más amplia en canales oficiales para quienes buscan renovar su equipo tecnológico. Esta tendencia a la baja promete mantenerse gracias a la mayor competencia en el sector local.