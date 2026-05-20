Duro golpe para Lucas Blondel: Suiza anunció los convocados y no estará en el Mundial

Resumen para apurados
- El defensor Lucas Blondel quedó fuera de la lista de Suiza para el Mundial 2026 por decisión del DT Murat Yakin, tras haber perdido consideración en el seleccionado europeo.
- El lateral de Huracán sumó continuidad en Argentina tras dejar Boca y disputó cuatro amistosos con Suiza por su doble ciudadanía, pero perdió terreno en las citaciones finales.
- Esta exclusión frena la proyección internacional de Blondel, aunque su buen nivel en Huracán bajo la dirección de Diego Martínez lo consolida como figura en el fútbol local.
Lucas Blondel recibió una de las noticias más duras de su carrera: quedó afuera de la lista definitiva de Suiza para el Mundial 2026. El lateral de Huracán no apareció entre los 26 convocados por Murat Yakin, pese a haber integrado el proceso del seleccionado europeo durante el último año.
El futbolista argentino había sido citado para cuatro amistosos internacionales entre marzo y junio de 2025, cuando todavía jugaba en Boca, aunque con el correr de los meses perdió lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico.
El vínculo de Blondel con Suiza
Blondel pudo representar a Suiza gracias a la nacionalidad de su padre, Jean-Yves Blondel, nacido en Rechy, una ciudad ubicada al sur del país europeo.
Con la camiseta suiza llegó a disputar cuatro encuentros internacionales: el empate ante Irlanda del Norte, las victorias frente a Luxemburgo y México, y la goleada contra Estados Unidos.
Sin embargo, después de esos amistosos dejó de ser convocado para las Eliminatorias y tampoco volvió a aparecer en las listas previas al Mundial.
El presente de Blondel en Huracán
Tras quedar relegado en Boca, el lateral pasó a préstamo a Huracán en marzo de este año y logró recuperar continuidad bajo la conducción de Diego Martínez, entrenador que ya lo había dirigido anteriormente en Tigre y en el Xeneize.
En Parque Patricios volvió a ser titular como volante por la derecha y acumula 11 partidos y dos goles, mostrando un nivel que le permitió recuperar protagonismo dentro del fútbol argentino.
Pese a esa levantada futbolística, no alcanzó para convencer al cuerpo técnico suizo y meterse en la nómina mundialista.