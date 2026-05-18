Carlos Melconian advirtió que el dólar estable puede durar solo tres o cuatro meses

Críticas a la estrategia comunicacional oficial

Melconian también cuestionó con dureza la estrategia comunicacional oficial en torno a la inflación y señaló que el Ejecutivo prometió una desaceleración demasiado rápida que, a su juicio, era imposible de cumplir dadas las condiciones iniciales de la economía. "La inflación no es una cosa que funciona sola. Viene de la mano del nivel de actividad, de los salarios y del dólar. Una economía tiene que mantener equilibrio entre todas esas variables, y hoy eso no está ocurriendo", afirmó.