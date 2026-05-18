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Carlos Melconian advirtió que el dólar estable puede durar solo tres o cuatro meses

El economista criticó la política de Milei: “Hoy hay afluencia de dólares que evita una crisis, pero no significa que haya que despilfarrarlos”.

Carlos Melconian Carlos Melconian
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Carlos Melconian advirtió hoy en Radio Mitre que la estabilidad del dólar en Argentina duraría solo tres o cuatro meses por desequilibrios estructurales del plan de Javier Milei.
  • El economista señaló que la actual afluencia de divisas evita una crisis inmediata, pero criticó el atraso cambiario y salarial frente a una inflación que no baja al ritmo prometido.
  • Melconian prevé un nuevo desajuste cambiario si persiste la inflación del 2%. Advierte que sectores como industria y comercio siguen quebrados pese al auge energético y minero.
Resumen generado con IA

El economista Carlos Melconian volvió a lanzar duras críticas contra la política económica del gobierno de Javier Milei y advirtió que la actual estabilidad del dólar podría deteriorarse en los próximos meses si no se corrigen los desequilibrios estructurales de la economía argentina.

En una entrevista con Radio Mitre, Melconian sostuvo que hoy existe una fuerte "afluencia de dólares" que evita una crisis cambiaria inmediata, aunque alertó que ese escenario no debe interpretarse como una solución definitiva. "Es lindo tener un tipo de cambio estable. Pero en tres o cuatro meses más, con inflación de 2%, volvemos a tener desequilibrio cambiario", afirmó el ex presidente del Banco Nación.

Según planteó, el Gobierno se beneficia actualmente de un contexto favorable de ingreso de divisas, aunque consideró que existe el riesgo de desaprovechar esa ventana de estabilidad. "Hoy estamos con afluencia de dólares que evita una crisis, pero no significa que haya que despilfarrarlos", remarcó.

Críticas a la estrategia comunicacional oficial

Melconian también cuestionó con dureza la estrategia comunicacional oficial en torno a la inflación y señaló que el Ejecutivo prometió una desaceleración demasiado rápida que, a su juicio, era imposible de cumplir dadas las condiciones iniciales de la economía. "La inflación no es una cosa que funciona sola. Viene de la mano del nivel de actividad, de los salarios y del dólar. Una economía tiene que mantener equilibrio entre todas esas variables, y hoy eso no está ocurriendo", afirmó.

El economista sostuvo además que existe un "atraso salarial" tanto en el empleo formal como informal y advirtió que la desaceleración inflacionaria no puede analizarse de manera aislada respecto del resto de la economía. "Hay sectores que andan muy bien, como Energía, Minería y Agro, pero al mismo tiempo hay comercio, industria y construcción que están quebrados", señaló.

En ese sentido, insistió en que la política económica requiere una mirada más integral y cuestionó que el Gobierno concentre gran parte de su discurso en la baja mensual del índice de precios. "Esperar un día del mes a las 4 de la tarde para ver si la inflación dio 2,1% o 2,9% no significa mucho para la gente, porque la inflación se sufre durante todo el mes", afirmó.

Melconian también apuntó contra recientes declaraciones del viceministro de Economía, José Luis Daza, aunque evitó nombrarlo directamente. Según dijo, algunos mensajes oficiales sobre el rumbo económico "no son inconsistentes, sino irreales".

Además, cuestionó que el Gobierno haya prometido una rápida normalización de la inflación pese a la magnitud de los desequilibrios heredados. "El problema no es mostrar estadísticamente una baja de inflación. Lo peor es prometer algo rápido y que no ocurra", sostuvo.

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