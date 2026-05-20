ANSES: quiénes cobran este 20 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, confirmó el calendario de pagos correspondiente al martes 20 de mayo. En esta jornada cobran los titulares de Jubilaciones y Pensiones que no superan el haber mínimo, además de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo (AUE) cuyos DNI terminan en 7.