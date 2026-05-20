ANSES: quiénes cobran este 20 de mayo

Resumen para apurados
- ANSES paga este 20 de mayo a jubilados mínimos, AUH y AUE con DNI terminado en 7 en Argentina, según el cronograma oficial de la seguridad social.
- Los pagos se realizan de forma escalonada según la terminación del documento. Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES.
- Este cronograma garantiza previsibilidad financiera a miles de hogares y optimiza la atención en bancos, promoviendo el uso de canales digitales para evitar congestiones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, confirmó el calendario de pagos correspondiente al martes 20 de mayo. En esta jornada cobran los titulares de Jubilaciones y Pensiones que no superan el haber mínimo, además de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo (AUE) cuyos DNI terminan en 7.
Quiénes cobran este 20 de mayo
Este martes 20 de mayo reciben sus haberes:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación Familiar por Hijo
Asignación por Embarazo (AUE)
En todos los casos corresponde a titulares con Documento Nacional de Identidad finalizado en 7.
Calendario de pagos ANSES de la semana
El cronograma oficial de pagos para esta semana quedó organizado de la siguiente manera:
Lunes 18: DNI terminados en 5
Martes 19: DNI terminados en 6
Miércoles 20: DNI terminados en 7
Jueves 21: DNI terminados en 8
Viernes 22: DNI terminados en 9
Cómo consultar la fecha y lugar de cobro
os beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de pago, lugar de cobro y otras prestaciones ingresando a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.