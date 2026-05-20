¿Hay que abrigar a los perros? Las claves para detectar si tienen frío

Resumen para apurados
- Ante la llegada del invierno, el adiestrador Leonardo Tiscornia explicó en Argentina qué perros necesitan abrigo y por qué es clave para cuidar su salud y evitar el frío.
- Razas pequeñas o de pelo corto como galgos y chihuahuas sufren más el frío. El temblor, la postura encogida y la resistencia a salir son señales claras de que necesitan abrigo.
- Esta guía busca desmitificar el uso de ropa canina como estética, promoviendo el cuidado de la salud animal ante bajas temperaturas para prevenir enfermedades estacionales.
Con la llegada de las bajas temperaturas, una de las dudas más frecuentes entre quienes tienen mascotas es si los perros necesitan usar abrigo durante el invierno. Aunque muchas veces se asocia esta práctica con una cuestión estética, especialistas aseguran que en algunos casos es fundamental para proteger la salud de los animales.
El adiestrador canino Leonardo Tiscornia explicó que no todos los perros toleran igual el frío y que la necesidad de abrigo depende principalmente de la raza, el tamaño corporal y el tipo de pelaje.
“Si tu perro tiembla es porque tiene frío y necesita abrigo. No es humanizarlo, es cuidarlo”, señaló el especialista, conocido en redes sociales como Leonardo Tiscornia Dog Trainer.
Qué perros necesitan abrigo cuando bajan las temperaturas
Según el adiestrador, los perros más sensibles al frío son aquellos de tamaño pequeño, con poca grasa corporal o con pelaje corto y sin subpelo protector.
Entre las razas que suelen necesitar abrigo durante el invierno aparecen:
- Chihuahua
- Galgo
- Dóberman
- Bóxer
- Dachshund
- Caniche, especialmente después de un corte de pelo
Las razas que suelen tolerar mejor el invierno
No todos los perros necesitan ropa durante los días fríos. Existen razas que cuentan con mayor resistencia gracias a su contextura física y a un pelaje más abundante.
Entre los perros que generalmente soportan bien las bajas temperaturas se encuentran:
- Golden Retriever
- Ovejero alemán
- Labrador Retriever
Cómo detectar si tu perro tiene frío
Una de las principales recomendaciones es observar el comportamiento de la mascota. Hay algunas señales que pueden indicar que el perro está sintiendo frío y necesita mayor protección.
Los síntomas más frecuentes son:
- temblores;
- búsqueda constante de lugares cálidos;
- postura encogida o tendencia a acurrucarse;
- resistencia a salir al exterior.