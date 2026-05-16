Adorables pero problemáticos: las razas de perros con más probabilidad de meterse en líos

Los dueños también deben adaptarse a sus perros. Cada uno de ellos tiene su personalidad y sus características que los hacen únicos. Esto quedó claro en análisis psicológicos como el de Stanley Coren que clasifica a los peludos según sus instintos, obediencia y capacidad de adaptación en “La inteligencia de los perros”. Así, cuando adoptamos un canino debemos tener en cuenta que este también marcará los ritmos de casa. En algunos casos requerirán de mayores esfuerzos para adaptarse y en otras ocasiones esos intentos serán infructuosos. Por más adorables que sean, hay peludos traviesos que se resisten a obedecer.