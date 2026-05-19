Boca mereció más, pero empató y quedó complicado en la Libertadores

Boca Juniors se quedó con una sensación amarga en La Bombonera. Fue más que Cruzeiro durante gran parte de la noche, dominó el desarrollo, generó muchas situaciones claras y hasta convirtió el tanto que parecía darle una victoria clave. Sin embargo, entre la falta de eficacia, una actuación brillante del arquero Otávio y varias polémicas arbitrales, el equipo de La Ribera terminó empatando 1 a 1 y quedó obligado a ganar en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores para no depender de otros resultados.