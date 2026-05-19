Santoral del 20 de mayo: quién fue San Bernardino de Siena, el gran predicador franciscano

Resumen para apurados
- La Iglesia Católica celebra este 20 de mayo a San Bernardino de Siena, un influyente franciscano recordado en Italia por su labor evangelizadora y devoción al nombre de Jesús.
- Nacido en 1380, ingresó a los franciscanos a los 22 años. Recorrió Italia con sermones sobre justicia social y promovió el monograma IHS antes de fallecer en 1444.
- Canonizado en 1450, hoy es patrono de los comunicadores por su gran oratoria, en una fecha donde el santoral católico también rinde homenaje a otras figuras religiosas.
La Iglesia Católica celebra este 20 de mayo a San Bernardino de Siena, uno de los santos más influyentes de la espiritualidad franciscana y reconocido por su intensa labor evangelizadora en Italia. Su figura ocupa el lugar central del santoral de la fecha por el impacto que tuvo su prédica y por la devoción que promovió hacia el Santo Nombre de Jesús.
Nacido en 1380 en Massa Marittima, en la región de Toscana, Bernardino quedó huérfano siendo muy joven y fue criado por familiares profundamente religiosos. A los 22 años ingresó en la Orden de los Hermanos Menores, donde inició una vida dedicada a la predicación, la austeridad y la ayuda a los pobres.
Por qué San Bernardino de Siena es uno de los santos más importantes del 20 de mayo
San Bernardino recorrió numerosas ciudades italianas llevando sermones multitudinarios en plazas públicas. Su capacidad oratoria y su estilo directo lograban conmover a miles de personas. Durante sus predicaciones insistía en la caridad, la justicia social y el rechazo a la usura, cuestionando a comerciantes y poderosos que acumulaban riquezas sin ayudar a los más necesitados.
Además, difundió con fuerza la devoción al monograma “IHS”, símbolo del nombre de Jesús que luego se volvió ampliamente utilizado dentro de la Iglesia Católica. Su tarea evangelizadora fue tan relevante que el papa Nicolás V lo canonizó apenas seis años después de su muerte, ocurrida en 1444 en L’Aquila.
Actualmente, San Bernardino de Siena es considerado patrono de los publicistas, comunicadores y especialistas en publicidad, debido a la influencia de su palabra y su capacidad para transmitir mensajes masivos.
Otros santos y beatos del 20 de mayo
Además de San Bernardino de Siena, el santoral católico recuerda este 20 de mayo a:
Santa Áurea
San Talaleo
San Anastasio de Brescia
Beato Arcángel Tadini
Beato Luis Talamoni
Qué es el santoral católico
El santoral católico es el calendario en el que la Iglesia recuerda diariamente a santos, mártires, beatos y figuras destacadas del cristianismo. Cada fecha tiene celebraciones especiales vinculadas a personas que dedicaron su vida a la fe, la evangelización y la ayuda a los demás.