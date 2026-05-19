Santoral del 20 de mayo: quién fue San Bernardino de Siena, el gran predicador franciscano

La Iglesia Católica celebra este 20 de mayo a San Bernardino de Siena, uno de los santos más influyentes de la espiritualidad franciscana y reconocido por su intensa labor evangelizadora en Italia. Su figura ocupa el lugar central del santoral de la fecha por el impacto que tuvo su prédica y por la devoción que promovió hacia el Santo Nombre de Jesús.