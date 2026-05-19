Portugal presentó la lista para el Mundial 2026: qué pasó con Cristiano Ronaldo

Además, dejó en claro que el delantero mantiene la misma exigencia competitiva que el resto de los convocados. “En la selección nadie tiene privilegios. Cristiano compite como todos, pero además aporta liderazgo y experiencia. Fue clave en la conquista de la Liga de Naciones y esperamos que vuelva a tener ese rol dentro y fuera de la cancha”, sostuvo.