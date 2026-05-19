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Portugal presentó la lista para el Mundial 2026: qué pasó con Cristiano Ronaldo

La selección lusa llega como una de las que pueden dar el golpe; una buena conjunción entre experiencia y juventud.

Portugal presentó la lista para el Mundial 2026: qué pasó con Cristiano Ronaldo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de Portugal presentó este martes la lista de convocados para el Mundial 2026, liderada por Cristiano Ronaldo con el objetivo de competir por el título global.
  • La lista incluye cuatro arqueros y rinde homenaje al fallecido Diogo Jota. Martínez destacó que Cristiano no tiene privilegios y competirá a la par de sus compañeros.
  • Ronaldo disputará su sexta Copa del Mundo, un récord histórico que comparte como posibilidad con Messi. Portugal buscará consolidarse como serio candidato al título.
Resumen generado con IA

La selección de Portugal ya tiene definida su lista para el Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo volverá a liderar al equipo. El delantero, capitán y máxima figura del combinado luso, afrontará su sexta Copa del Mundo, un registro histórico que también podrían alcanzar Lionel Messi y el mexicano Guillermo Ochoa.

La nómina fue anunciada este martes por el entrenador Roberto Martínez, quien brindó una conferencia cargada de emoción y atravesada constantemente por el recuerdo de Diogo Jota, fallecido en julio de 2025 en un accidente automovilístico.

Durante la presentación, Martínez destacó la vigencia de Cristiano y el peso que sigue teniendo dentro del plantel portugués. “Cuando se habla de Cristiano hay dos dimensiones: el ícono mundial y nuestro capitán. Para nosotros sigue siendo un ejemplo”, explicó el DT español.

Además, dejó en claro que el delantero mantiene la misma exigencia competitiva que el resto de los convocados. “En la selección nadie tiene privilegios. Cristiano compite como todos, pero además aporta liderazgo y experiencia. Fue clave en la conquista de la Liga de Naciones y esperamos que vuelva a tener ese rol dentro y fuera de la cancha”, sostuvo.

Uno de los momentos más sensibles de la conferencia estuvo vinculado al homenaje a Jota. Portugal incluyó simbólicamente un “27+1” en la lista definitiva como tributo al ex futbolista de Liverpool FC.

“Perder a Diogo fue uno de los golpes más duros que nos tocó vivir. Pero también sentimos la responsabilidad de seguir luchando por el sueño que él tenía con esta selección”, expresó Martínez. Y agregó: “Su energía, su alegría y su ejemplo van a seguir acompañándonos siempre”.

Otro detalle llamativo de la convocatoria fue la presencia de cuatro arqueros en una lista que finalmente deberá reducirse a 26 futbolistas antes del debut mundialista. El entrenador explicó que la decisión responde a cuestiones de preparación y dinámica de entrenamientos durante la concentración previa.

“Necesitamos sesiones intensas y mucha competencia interna. Tener un arquero más nos ayuda en los trabajos diarios, aunque sabemos que uno quedará afuera antes del torneo”, señaló.

Los convocados de Portugal para el Mundial

Arqueros

- Diogo Costa 

- José Sá 

- Rui Silva 

- Ricardo Velho 

Defensores

- Diogo Dalot 

- Matheus Nunes

- Nélson Semedo

- João Cancelo

- Nuno Mendes

- Gonçalo Inácio

- Renato Veiga

- Rúben Dias

- Tomás Araújo

Mediocampistas

- Rúben Neves

- Samú Costa

- João Neves

- Vitinha

- Bruno Fernandes

- Bernardo Silva

Delanteros

- João Félix

- Francisco Trincão

- Francisco Conceição

- Pedro Neto

- Rafael Leão

- Gonçalo Guedes

- Gonçalo Ramos

- Cristiano Ronaldo

Portugal llegará al Mundial con una combinación de experiencia y juventud, aunque gran parte de la atención volverá a recaer sobre Cristiano, que buscará prolongar una carrera histórica con otro capítulo en la máxima cita del fútbol.

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