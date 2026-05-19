Qué siente el cerebro antes de la muerte: la explicación de los expertos

La exploración de Borjigin desafía la idea de que las experiencias cercanas a la muerte provienen de fuera del cuerpo. Ella sostiene firmemente que estas experiencias son resultado de la actividad cerebral que ocurre antes de que cesen los signos vitales. “Estoy convencida de que las experiencias cercanas a la muerte provienen de la actividad cerebral que se produce antes de que cesen los signos vitales del corazón y del cerebro, no de una actividad posterior”.