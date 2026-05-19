Detuvieron a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, acusado del homicidio de su padre

Entre los elementos que activaron las alarmas de los investigadores se encuentra la autopsia del fundador de Mango, que reveló que "sus manos no presentan ninguna herida compatible con haberse intentado agarrar o defenderse de una posible caída". Los especialistas señalan que esta reacción es instintiva cuando una persona sufre una caída accidental, mientras que su ausencia podría indicar un desvanecimiento o una acción externa.