Detuvieron a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, acusado del homicidio de su padre

Resumen para apurados
- Jonathan Andic fue detenido en Cataluña por el presunto homicidio de su padre, Isak Andic (fundador de Mango), ocurrido en diciembre de 2024 durante una excursión en Montserrat.
- El caso se reabrió tras hallar contradicciones en el relato del hijo, geolocalizaciones dudosas y la falta de heridas defensivas en la víctima tras su caída fatal de 150 metros.
- El arresto del heredero de Mango sacude al poder empresarial español. La justicia busca esclarecer el hecho mientras la defensa sostiene que se trató de una caída accidental.
La policía catalana detuvo este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, quien está siendo investigado por su presunta implicación en la muerte del empresario ocurrida el 14 de diciembre de 2024.
El suceso tuvo lugar en el macizo de Montserrat, a las afueras de Barcelona, cuando padre e hijo realizaban una ruta de senderismo. Isak Andic, de 71 años, se precipitó al vacío desde una altura de aproximadamente 150 metros. Jonathan era la única persona que acompañaba al empresario en el momento del fatal incidente.
Inicialmente, la muerte fue tratada como un accidente. La causa se archivó provisionalmente en enero de 2025 al no encontrarse indicios de criminalidad. Sin embargo, la investigación se reabrió meses después cuando los Mossos detectaron "incongruencias y contradicciones" en el relato de Jonathan Andic.
Entre los elementos que activaron las alarmas de los investigadores se encuentra la autopsia del fundador de Mango, que reveló que "sus manos no presentan ninguna herida compatible con haberse intentado agarrar o defenderse de una posible caída". Los especialistas señalan que esta reacción es instintiva cuando una persona sufre una caída accidental, mientras que su ausencia podría indicar un desvanecimiento o una acción externa.
Además, los investigadores descubrieron que Jonathan había acudido a la zona del accidente dos días antes de la excursión, un hecho que él mismo admitió pero justificó como una "inspección para familiarizarse con el sendero y preparar la ruta".
También se analizaron las geolocalizaciones de los teléfonos móviles, que no coincidían con los tiempos ni la ruta que Jonathan había descrito.
Detalles del arresto y repercusiones
Jonathan Andic fue trasladado este martes a los juzgados de Martorell, donde prestará declaración ante la jueza que instruye el caso, que permanece bajo secreto de sumario. La familia del detenido emitió un comunicado en el que afirmó que su colaboración con la Justicia "ha sido y será máxima".
El hecho sacudió el entorno empresarial y social catalán, ya que los Andic son una de las familias más poderosas de España.
Jonathan, de 40 años, es uno de los tres herederos del imperio textil y ocupaba el cargo de vicepresidente del consejo de administración de Mango en el momento de la muerte de su padre. Formado en comunicación audiovisual en Estados Unidos y negocios en España, se incorporó a la compañía en 2005 y gestionó la línea Mango Man desde 2007.
La defensa de Jonathan ha negado categóricamente cualquier responsabilidad en el fallecimiento y mantiene que se trató de una caída accidental. Mientras tanto, la investigación continúa abierta a la espera de su declaración judicial en las próximas horas.
¿Qué es Mango?
Mango es una de las cadenas de moda más importantes del mundo, fundada en Barcelona en 1984 por Isak Andic y su hermano Nahman. Con presencia en más de 115 países y una red de alrededor de 2.800 tiendas, la marca se consolidó como un referente del sector textil gracias a su oferta de prendas de tendencia a precios accesibles.
A lo largo de sus más de cuatro décadas de historia, Mango supo adaptarse a los cambios del mercado, incursionando en el comercio electrónico y diversificando sus colecciones para hombres, mujeres y niños.
La compañía, que emplea a miles de personas en todo el mundo, se convirtió en un emblema del éxito empresarial catalán y español.