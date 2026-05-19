Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría recién el jueves a Tucumán

Resumen para apurados
- Tucumán registra mañanas frías este martes y miércoles, mientras el Servicio Meteorológico Nacional prevé el ingreso de un frente polar a la provincia durante la madrugada del jueves.
- El experto Cristofer Brito detalló que el fenómeno generará lloviznas y un marcado descenso térmico, quedando estacionado en el norte del país con máximas que no superarán los 17°C.
- El clima invernal persistirá hasta el sábado debido a la nubosidad y el aire polar. Se proyecta una mejora en las condiciones y un ascenso de temperatura para inicios de la próxima semana.
Los tucumanos vivirán otra jornada en la que tendrán que salir de sus casas abrigados, aunque el frente polar llegaría recién el jueves, según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La mañana del martes en Tucumán marcó una mínima de 4 grados, con humedad del 96%, viento del norte a 8 kilómetros por hora y visibilidad de 9 kilómetros. Para la tarde, el SMN prevé una máxima de 17 grados, con una jornada que se mantendrá fría pero sin precipitaciones.
El miércoles se espera una tendencia similar, con temperaturas que oscilarían entre los 7 y los 17 grados. Sin embargo, el frío más intenso se haría sentir a partir del jueves con la llegada de un nuevo frente polar.
Frío polar en Tucumán
El observador meteorológico Cristofer Brito advirtió que "el jueves va a llegar otro frente frío para la provincia, generando nuevamente un bajón de temperatura. Es un frente frío de origen polar que va a avanzar lentamente hacia el norte y va a llegar a Tucumán más o menos en la madrugada del día jueves".
Luego de eso, explicó, "vamos a tener condiciones de tiempo frío para lo que es el día viernes y sábado con algo de nubosidad, porque este frente va a avanzar hacia el norte, pero no demasiado, va a quedar casi estacionado en el norte argentino". Para comienzos de la próxima semana, en tanto, se espera un aumento de las temperaturas.
En cuanto a las precipitaciones, Brito indicó que "entre el jueves y el viernes pueden llegar algunas precipitaciones en forma de lloviznas débiles". Luego de eso, el tiempo irá mejorando, aunque todavía con algo de nubosidad.
"Por eso van a ver que las mínimas no bajan demasiado, no bajan de 6 y 7 grados, pero va a estar fresco. Las máximas van a estar bajas con valores hacia el fin de semana entre los 15 y los 17 grados", completó el observador.