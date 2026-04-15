Terraf participó de la reunión de la Red Federal de Control Público en Buenos Aires

El funcionario formó parte de la jornada encabezada por el síndico general de la Nación, Alejandro Fabián Díaz, y sus síndicos generales adjuntos. Durante la reunión se analizaron aspectos vinculados al control de los distintos fondos que la Nación remite a las provincias y municipios, así como diversas temáticas relacionadas con el control público en general.