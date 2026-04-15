Terraf participó de la reunión de la Red Federal de Control Público en Buenos Aires

El presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Miguel Terraf, participó este miércoles de la Reunión Federal de Control Público, de la cual es vicepresidente federal, y del primer encuentro anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina, desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires.
El funcionario formó parte de la jornada encabezada por el síndico general de la Nación, Alejandro Fabián Díaz, y sus síndicos generales adjuntos. Durante la reunión se analizaron aspectos vinculados al control de los distintos fondos que la Nación remite a las provincias y municipios, así como diversas temáticas relacionadas con el control público en general.
El espacio permitió avanzar en la coordinación entre organismos y distintas jurisdicciones, con el objetivo de mejorar los mecanismos de fiscalización y promover una gestión más transparente de los recursos estatales.