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Mora récord: casi 30 proyectos de ley buscan rescatar a deudores y crece la alarma en los bancos

El Congreso analiza iniciativas para aliviar deudas, frenar embargos y limitar intereses, mientras las entidades financieras advierten sobre riesgos para el crédito y el Gobierno exige que el sector encuentre soluciones.

MOMENTO DIFÍCIL. Las familias afrontar un elevado endeudamiento.
MOMENTO DIFÍCIL. Las familias afrontar un elevado endeudamiento.
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • El Congreso argentino analiza 30 proyectos de ley para rescatar a deudores ante la suba récord de la mora, buscando aliviar la situación financiera de miles de familias actualmente.
  • La caída del consumo elevó el impago en tarjetas y préstamos. Las iniciativas proponen frenar embargos, limitar intereses al 30% del ingreso y aplicar refinanciaciones obligatorias.
  • Mientras los bancos advierten que regular el sector restringirá el crédito, el Gobierno exige soluciones privadas. El futuro del financiamiento depende de este avance legislativo.
Resumen generado con IA

La suba sostenida de la mora en el sistema financiero argentino encendió alarmas en el Congreso y en los bancos. En medio del deterioro de la capacidad de pago de miles de familias, ya se presentaron casi 30 proyectos de ley que buscan crear mecanismos de alivio para deudores, modificar las reglas del crédito y reforzar la protección al consumidor financiero.

Las iniciativas legislativas apuntan a frenar ejecuciones, limitar intereses, facilitar refinanciaciones y permitir que quienes cancelen sus obligaciones puedan limpiar sus antecedentes crediticios. Del otro lado, las entidades bancarias rechazan una mayor regulación y advierten que podría reducir la oferta de créditos y afectar la estabilidad del sistema.

Crece la preocupación por el sobreendeudamiento

Durante los últimos meses, la mora aumentó en prácticamente todas las líneas de crédito al consumo. El fenómeno afecta especialmente a usuarios de tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento informal, en un contexto marcado por la caída del consumo y las dificultades para refinanciar pasivos.

La situación impulsó una fuerte reacción legislativa. Entre los principales impulsores de los proyectos aparecen dirigentes de distintos sectores políticos como Gabriela Estévez, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso, Mónica Macha, Germán Martínez, Pablo Carro y Juliana Di Tullio.

Uno de los proyectos más relevantes propone la creación de un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, orientado a personas sobreendeudadas que no pueden afrontar sus obligaciones financieras.

Qué proponen los proyectos de ley

Las iniciativas coinciden en varios puntos centrales:

Suspensión de embargos y ejecuciones judiciales.

Quitas parciales de intereses y punitorios.

Refinanciaciones obligatorias.

Procedimientos administrativos gratuitos para renegociar deudas.

Eliminación de antecedentes negativos tras cancelar obligaciones.

Límites a la carga financiera mensual.

Uno de los ejes más discutidos es la imposibilidad de que las cuotas de deuda superen el 30% de los ingresos familiares. Además, los proyectos exigen que bancos y emisores de tarjetas evalúen de manera más estricta la capacidad de pago antes de otorgar nuevos préstamos.

Los bancos rechazan más regulación

Las entidades financieras reaccionaron rápidamente frente al avance parlamentario. Desde la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) sostienen que las nuevas regulaciones podrían generar un efecto negativo sobre el acceso al crédito.

El presidente de la entidad, Claudio Cesario, afirmó que “todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito” y aseguró que el sistema bancario ya implementó medidas preventivas para contener la mora.

Según explicó, gran parte de las deudas problemáticas corresponde a préstamos otorgados entre 14 y 16 meses atrás. En ese marco, los bancos aceleraron programas de refinanciación y venta de carteras incobrables para reducir el impacto financiero.

Cesario aseguró además que aproximadamente la mitad de los clientes con problemas de pago ya fueron contactados por las entidades para renegociar sus deudas con condiciones más flexibles.

El Gobierno presiona al sector financiero

Mientras el Congreso debate posibles cambios regulatorios, el Gobierno nacional mantiene distancia respecto de un eventual rescate estatal. La postura oficial es que la solución debe surgir del propio sistema financiero.

El presidente Javier Milei sostuvo públicamente que los bancos deben hacerse cargo de encontrar soluciones para sus clientes en mora.

En el sector financiero interpretan que existe una ventana limitada para resolver el problema mediante acuerdos privados antes de que avance una ley que imponga condiciones obligatorias de refinanciación o quitas.

Qué puede pasar con el crédito en Argentina

El debate abre un escenario complejo para el sistema financiero. Por un lado, crece la presión social y política para proteger a familias endeudadas. Por otro, los bancos advierten que una regulación excesiva podría volver menos rentable el negocio del crédito y restringir aún más el financiamiento.

La evolución de la mora durante los próximos meses será clave para definir si el Congreso avanza con una reforma estructural o si las refinanciaciones privadas logran descomprimir el conflicto.

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