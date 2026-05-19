Mora récord: casi 30 proyectos de ley buscan rescatar a deudores y crece la alarma en los bancos

La suba sostenida de la mora en el sistema financiero argentino encendió alarmas en el Congreso y en los bancos. En medio del deterioro de la capacidad de pago de miles de familias, ya se presentaron casi 30 proyectos de ley que buscan crear mecanismos de alivio para deudores, modificar las reglas del crédito y reforzar la protección al consumidor financiero.